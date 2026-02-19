La vinculación de las líneas de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ya es una realidad normativa en México. La medida, impulsada como parte de reformas al artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que cada número telefónico deberá estar registrado a nombre de una persona física o moral para poder operar con normalidad. Su objetivo principal es combatir delitos como la extorsión telefónica mediante la identificación plena de los titulares de cada línea activa en el país. El proceso será obligatorio para mantener el servicio activo. La autoridad ha subrayado que la medida no contempla sanciones económicas ni penales para quienes no realicen el trámite, aunque sí tendrá consecuencias directas sobre el funcionamiento de la línea una vez que venza el plazo oficial. La fecha límite para completar el registro es el 30 de junio de 2026. A partir de esa fecha, toda línea que no haya sido vinculada con la CURP de su titular quedará suspendida para la mayoría de los servicios de telecomunicaciones disponibles en el país. No existe ninguna alternativa legal para conservar una línea activa sin registrarla antes del plazo establecido. Según la autoridad, un usuario que no realice la vinculación antes del 30 de junio de 2026 perderá la capacidad de: La línea suspendida únicamente podrá emplearse para realizar llamadas de emergencia, recibir mensajes de alerta y contactar a la compañía telefónica con el fin de regularizar el registro. El proceso de vinculación ha sido descrito por las autoridades como sencillo y sin requerimientos documentales extensos. Para completar el trámite, los usuarios únicamente deberán proporcionar su nombre completo y su CURP. La autoridad ha enfatizado que el procedimiento no incluye datos biométricos ni documentos adicionales, con el propósito de que cada número quede plenamente identificado con su titular y sirva como punto de referencia claro en caso de investigaciones relacionadas con delitos.