Los días de descanso coincidirán con uno de los festivos más importantes del calendario nacional.

Lo confirmó Educación | Los alumnos no tendrán clases durante 5 lunes y habrá descansos prolongados en todo el país

Los alumnos de colegios públicos y privados de todo el país no tendrán clases el próximo lunes 15 de junio de 2026 debido a la celebración de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana. La fecha corresponde al Sagrado Corazón de Jesús, jornada que permitirá a estudiantes, docentes y personal educativo disfrutar de un fin de semana largo antes del receso de mitad de año.

La suspensión de actividades académicas se aplicará en gran parte de las instituciones educativas del país, ya que este día forma parte del calendario oficial de festivos y es una jornada de descanso obligatorio.

¿Por qué no habrá clases el 15 de junio?

La razón está relacionada con una celebración religiosa que hace parte de los festivos nacionales.

El lunes 15 de junio se celebrará el Sagrado Corazón de Jesús. Aunque esta festividad tiene una fecha litúrgica específica, en Colombia es trasladada al lunes más cercano gracias a la Ley Emiliani.

Esta normativa permite agrupar ciertos festivos al inicio de la semana para generar puentes festivos que beneficien la movilidad, el turismo y las actividades económicas en distintas regiones del país.

Suspenden las clases el 15 de junio y todos los estudiantes y maestros tendrán un descanso extra antes de las vacaciones de invierno. ChatGPT - creada con IA

¿Qué estudiantes tendrán descanso durante el festivo?

La suspensión de clases beneficiará a millones de estudiantes de diferentes niveles educativos, entre ellos:

Alumnos de colegios oficiales .

Estudiantes de instituciones privadas.

Niños y jóvenes de educación básica primaria.

Estudiantes de secundaria y media académica.

Algunos alumnos de universidades e instituciones técnicas que suspenden actividades durante el festivo nacional.

Los docentes, directivos y buena parte del personal administrativo de las instituciones educativas también tendrán descanso durante esta jornada.

¿Qué dice la Ley Emiliani sobre este festivo?

La Ley Emiliani es la norma que permite trasladar varios feriados religiosos y cívicos al lunes siguiente.

Gracias a esta legislación, Colombia cuenta con numerosos puentes festivos a lo largo del año. El objetivo es incentivar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y facilitar que los trabajadores y sus familias puedan disfrutar de periodos de descanso más extensos.

Por esta razón, el Sagrado Corazón se celebrará oficialmente el lunes 15 de junio de 2026.

¿Las vacaciones de invierno comenzarán después de este festivo?

Aunque las fechas pueden variar según cada entidad territorial y establecimiento educativo, muchos colegios del país programan el receso escolar de mitad de año pocas semanas después de este festivo.

Por eso, el descanso del 15 de junio representa una especie de antesala a las vacaciones de mitad de año para millones de estudiantes, quienes comenzarán a transitar desde el 22 de junio una etapa con menos semanas completas de clases.

Las secretarías de Educación y las instituciones educativas serán las encargadas de confirmar los cronogramas específicos de receso para cada región.

¿Cuáles son los próximos festivos de Colombia después del 15 de junio?

Luego de los festivos del Sagrado Corazón, el calendario nacional todavía contempla varias jornadas de descanso durante 2026: