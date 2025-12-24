La Navidad podría verse marcada por condiciones meteorológicas adversas en varias regiones de México. Autoridades de Protección Civil emitieron alertas tempranas ante la llegada de un sistema de lluvias que afectará especialmente la zona noroeste del país durante la Nochebuena, generando preocupación entre las familias que planean celebraciones al aire libre.

La combinación de precipitaciones y descenso de temperaturas representa un escenario que requiere medidas preventivas por parte de la población, especialmente en ciudades como Mexicali, donde los pronósticos indican una alta probabilidad de lluvia coincidiendo con las tradicionales reuniones del 24 de diciembre.

Protección Civil de Mexicali advirtió que la probabilidad de lluvia durante la noche del 24 de diciembre alcanza el 70%, lo que podría afectar reuniones familiares y traslados nocturnos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mexicali enfrentará 70% de probabilidad de lluvia en Nochebuena

René Salvador Rosado, director de Protección Civil de Mexicali, confirmó que a partir del miércoles 24 de diciembre existe una probabilidad del 70% de precipitaciones ligeras pero dispersas en todo el municipio. Aunque este lunes la ciudad registró condiciones climáticas agradables con temperaturas oscilando entre 12 y 27 grados centígrados y cielos parcialmente nublados, el panorama cambiará drásticamente hacia mitad de semana.

Las autoridades municipales intensificaron los llamados a la ciudadanía para que extremen precauciones durante las celebraciones nocturnas. La lluvia esperada para la víspera navideña podría extenderse hasta el día siguiente, complicando los desplazamientos de quienes visiten a familiares en diferentes puntos de la ciudad.

Temperaturas mínimas descenderán hasta 11 grados centígrados

El pronóstico meteorológico indica un descenso progresivo en las temperaturas mínimas durante los próximos días. El miércoles 24 se esperan mínimas de 16 grados, el jueves 25 descenderán a 13 grados, y para la madrugada del viernes 26 de diciembre podrían alcanzar los 11 grados centígrados.

Este brusco cambio térmico, combinado con la humedad producto de las lluvias, generará una sensación de mayor frío que podría afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Las autoridades sanitarias recomiendan abrigarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada a la intemperie durante las horas nocturnas y de madrugada.

Ante el descenso de temperaturas y las condiciones de humedad, las autoridades prohibieron fogatas y pirotecnia para prevenir incendios y reducir riesgos a la salud. Fuente: archivo.

Protección Civil prohíbe fogatas y pirotecnia durante las festividades

El director de Protección Civil hizo un llamado enfático a la población para abstenerse de encender fogatas y utilizar pirotecnia durante las celebraciones navideñas. Estas prácticas, además de representar serios riesgos de incendio —especialmente peligrosos con las condiciones de humedad variable—, contribuyen al deterioro de la calidad del aire en una temporada donde las enfermedades respiratorias muestran un incremento natural.

La combinación de lluvia, bajas temperaturas y contaminantes atmosféricos por quema de materiales puede crear un cóctel perjudicial para la salud pública. Por ello, las autoridades establecieron operativos de vigilancia para prevenir el uso indebido de fuegos artificiales, que además pueden causar accidentes graves y asustar a mascotas y animales domésticos.