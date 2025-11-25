La Profeco comenzó una auditoria a fondo sobre los precios de tiendas como OXXO, 7 Eleven, GO MART.

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, detectó incrementos en tiendas de conveniencia de Tulum, tras un operativo por denuncias de turistas y habitantes. Según el monitoreo, “ los precios en Tulum son mayores al precio promedio nacional” .

El informe destacó amplias diferencias de los precios entre tiendas como OXXO, 7-Eleven y GO MART, donde esta última presentó costos más elevados en varios productos de consumo frecuente.

El cambio que tendrán las tiendas OXXO. Fuente: archivo.

Los resultados del operativo de la Profeco en tiendas de conveniencia

La Profeco “monitoreó precios en siete tiendas de conveniencia: OXXO, GO MART y 7 Eleven” mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios.

Los datos mostraron que, en la mayoría de los productos revisados, OXXO y 7-Eleven registraron precios por encima del promedio nacional.

Tiendas 7 Eleven Fuente: Shutterstock Shutterstock

La comparativa entre cadenas indicó que GO MART presentó “precios más altos que en las otras dos”.

La revisión incluyó 11 productos de consumo frecuente.

La Profeco subrayó que la diferencia de precios afecta directamente al turismo, pues estas tiendas concentran gran parte de las compras rápidas.

"La Profeco se mantiene atenta para orientar y defender los derechos de las personas consumidoras en este sitio turístico y en todo el país a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco)“, indicó en el comunicado la entidad controladora.

La institución reiteró que seguirá vigilando variaciones como parte de su labor para “orientar y defender los derechos de las personas consumidoras”.