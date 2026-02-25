Diversas líneas de transporte suspendieron sus servicios en Chiapas hasta nuevo aviso, tras registrarse hechos de violencia y riesgos en carreteras estatales y federales. La medida fue anunciada por empresas que operan rutas clave dentro y fuera del estado. La decisión impacta principalmente a pasajeros que tenían viajes programados desde ciudades estratégicas como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Las compañías señalaron que la suspensión se mantendrá hasta que existan condiciones de seguridad para garantizar el traslado de usuarios y operadores. Las cancelaciones alcanzan a distintas líneas y trayectos dentro del estado, principalmente en rutas con alta demanda regional. Entre los servicios suspendidos se encuentran: Las empresas señalaron que las salidas permanecerán detenidas hasta nuevo aviso y que los pasajeros podrán reprogramar su viaje o solicitar reembolso, según las políticas de cada compañía. Por ahora, no existe una fecha definida para la reanudación total del servicio. La suspensión se debe a hechos recientes de violencia y bloqueos en carreteras del estado, lo que, según las empresas, impide garantizar condiciones seguras de circulación en algunos tramos. El objetivo es proteger a pasajeros y conductores, por lo que las corridas no se reanudarán hasta que las autoridades aseguren un entorno adecuado en las vías afectadas. Se trata de una medida preventiva que ya se ha aplicado en otros contextos de riesgo para evitar incidentes durante los traslados. Los usuarios con boletos programados deben contactar directamente a la línea de autobuses para conocer las alternativas disponibles. En general, las opciones incluyen: Ante la suspensión en algunas rutas, varios pasajeros han optado por posponer sus traslados o buscar caminos alternativos, aunque la disponibilidad depende de cada zona. Hasta el momento, no existe una fecha oficial para la normalización del servicio, ya que la reanudación estará sujeta a las condiciones de seguridad en las carreteras.