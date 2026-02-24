La obligación de contar con un Programa Interno de Protección Civil en la Ciudad de México se ha convertido en un requisito clave para propietarios e inquilinos de inmuebles públicos y privados. La medida busca reforzar la prevención de riesgos y garantizar protocolos claros de actuación ante emergencias como sismos, incendios o accidentes. Este trámite no es opcional y aplica a una amplia variedad de espacios, desde comercios y escuelas hasta edificios habitacionales y oficinas. Conocer cómo se gestiona y qué implica puede marcar la diferencia entre cumplir con la ley o enfrentar sanciones, pero, sobre todo, entre estar preparado o no ante una situación de riesgo. El Programa Interno de Protección Civil es un instrumento técnico que identifica riesgos en un inmueble y establece medidas preventivas y protocolos de actuación ante emergencias para proteger la vida y los bienes. En la Ciudad de México es obligatorio por ley para inmuebles públicos, privados y sociales, según la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Su objetivo es que cada espacio cuente con un plan documentado, con rutas de evacuación y acciones claras para responder de forma coordinada ante cualquier contingencia. La obligación de contar con un Programa Interno de Protección Civil aplica a una amplia variedad de inmuebles en la Ciudad de México, como escuelas, hospitales, comercios, unidades habitacionales y obras en construcción. Todo espacio donde se concentren más de 50 personas debe contar con este documento, por lo que propietarios e inquilinos están obligados a coordinar su cumplimiento, sin importar si pertenece al sector público, privado o social. También incluye centros comerciales y espacios de espectáculos, y exige que el programa se registre y mantenga actualizado ante la autoridad correspondiente.