En medio de un proceso de modernización ha iniciado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) semanas atrás, confirmó un cambio relevante en la manera en que se identificarán los derechohabientes.

El pasado 31 de octubre, el Consejo Técnico del IMSS aprobó un programa que se integra a la estrategia nacional de la CURP biométrica, y que convivirá con la App IMSS Digital con el objetivo de brindar mayor.

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) confirmó la implementación, pero la información más precisa —qué datos se tomarán y cómo afectará la experiencia diaria— se conoce solo al revisar el detalle del Programa de Mejora para el Pago de Subsidios, donde la tecnología biométrica toma un rol clave.

¿Qué se puede hacer con la app IMSS Digital? (Foto: Archivo). Gobierno de México

¿Cómo se activan los datos biométricos del IMSS?

El IMSS aclaró que, aunque la CURP biométrica puede incluir más de diez datos, únicamente solicitará dos elementos biométricos para validar identidad dentro de sus servicios digitales:

Huella dactilar del derechohabiente

Reconocimiento facial (Face ID)

Ambos datos permitirán reducir la suplantación de identidad y mejorar la seguridad digital. El objetivo es enlazar estos elementos al estándar nacional, facilitando la integración con otras instituciones públicas y evitando verificaciones presenciales innecesarias. Cabe destacar que el pago de la pensión no se verá afectado para quienes no realicen el registro de sus datos biométricos.

App IMSS Digital y servicios disponibles con datos biométricos

Con la incorporación de estas tecnologías, la App IMSS Digital funcionará como una cédula digital de salud que permitirá consultar información médica sin acudir a ventanilla. Dentro de la aplicación, los usuarios podrán acceder a servicios como:

Resultados de laboratorio

Historial de medicamentos recetados

Registro de incapacidades

Datos de salud como peso, estatura e IMC

Para activar los datos biométricos en la app, será necesario seguir estos pasos:

Descargar o actualizar la App IMSS Digital. Ingresar la CURP y datos de acceso. Permitir el uso de cámara y sensor de huella del dispositivo. Registrar el reconocimiento facial (Face ID). Registrar la huella dactilar. Guardar y validar la información.

Una vez completado el proceso, la app verificará automáticamente la coincidencia de los datos, agilizando trámites, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la seguridad.