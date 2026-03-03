Cientos de trabajadores encendieron las alarmas tras detectar que el descuento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en su recibo de sueldo aumentó en las últimas semanas. La clave está en cómo funciona el esquema de descuentos: no es una cantidad fija, sino un porcentaje que se aplica sobre el salario registrado ante el IMSS. Eso significa que cualquier movimiento en el ingreso del trabajador tiene un efecto directo en lo que se retiene cada quincena. El principal motivo detrás del aumento en el descuento es uno que, paradójicamente, debería ser una buena noticia: un incremento salarial. El organismo público no cobra una cantidad fija por mes, sino un porcentaje pactado desde que se firmó el crédito hipotecario. Cuando el salario base registrado ante el IMSS sube, ese porcentaje se aplica sobre un número mayor, y el resultado es una retención más alta en la nómina. Lo mismo ocurre cuando un trabajador cambia de empleo y aterriza en una empresa que paga mejor. El nuevo salario queda registrado ante el IMSS, el sistema lo detecta y ajusta automáticamente el descuento. No hay una notificación previa, lo que genera la sensación de que algo salió mal, cuando en realidad el mecanismo está funcionando exactamente como fue diseñado desde el inicio. Otro grupo de trabajadores que está viendo cambios en su descuento son quienes tienen créditos hipotecarios contratados hace años, especialmente los que están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) o vinculados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estos esquemas se revisan y actualizan de forma anual, lo que puede traducirse en mensualidades más altas, aunque el trabajador no haya tenido ningún movimiento laboral reciente. Además, si hubo periodos sin cotización o atrasos en los pagos, el sistema puede reflejar ajustes para regularizar la deuda acumulada. El organismo público tiene habilitado el portal Mi Cuenta Infonavit, donde cualquier derechohabiente puede consultar el tipo de crédito hipotecario que tiene, el saldo actual, el historial de movimientos y el porcentaje de descuento vigente. Para quienes atraviesan un momento complicado y el descuento representa una carga difícil de sostener, existe el programa “Nivela Tu Pago”, que permite reducir temporalmente la mensualidad hasta en un 75% sin que eso genere un aumento en la deuda total. El trámite se puede iniciar en línea y no requiere acudir a ninguna oficina.