Las acciones de Cemex repuntaron 6.06% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para alcanzar un precio de 21.69 pesos por unidad (Ciudad de México 8:17 horas), luego de que la compañía reportara un incremento de 11% en sus ingresos al cierre del primer trimestre de 2026. La mañana de este jueves, la cementera mexicana publicó su reporte financiero, en el que atribuyó el aumento en ventas a mayores volúmenes y a su estrategia de control de costos. El desempeño también fue impulsado por un crecimiento de 9% en México y en Medio Oriente y África, que compensó una contracción de 5% en Europa. “A pesar de condiciones climáticas adversas en EE.UU. y Europa, las ventas netas aumentaron 3% en términos comparables, respaldadas por la recuperación de volúmenes de cemento en México y una estrategia disciplinada de precios”, señaló la empresa en un comunicado. En EE.UU., las ventas se mantuvieron sin cambios durante el periodo. El flujo operativo (EBITDA) aumentó 23%, a 794 millones de dólares. Sin embargo, la utilidad neta cayó 69%, al pasar de u$s733 millones a u$s227 millones, debido a un efecto extraordinario registrado al cierre de marzo por la venta de operaciones en República Dominicana; sin este impacto, la utilidad se habría duplicado. “A pesar del entorno global incierto, las medidas de autosuficiencia implementadas bajo Project Cutting Edge, junto con los sólidos resultados del primer trimestre, me dan confianza en nuestra guía de crecimiento del flujo de operación de un dígito alto para el año completo”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex. En la Bolsa de Nueva York, los títulos de la compañía subían 6.37%, a u$s12.51 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg. “Esperamos una implicación de neutral a positiva, ya que el reporte presentó cifras mixtas, pero con una mejora secuencial; además, ventas y EBITDA estuvieron por encima de lo esperado”, añadió la analista. Durante el primer trimestre, Cemex concretó la desinversión de activos seleccionados en Colombia y finalizó la adquisición de Omega, un negocio de estuco y morteros en el oeste de Estados Unidos. Además, la compañía priorizó el incremento en el retorno a los accionistas. En el periodo, recompró cerca de 100 millones de dólares en acciones, y sus accionistas aprobaron un aumento cercano a 40% en el dividendo anual.