La alerta sanitaria en Europa por una nueva variante de gripe ha encendido las alarmas al otro lado del Atlántico. La cepa H3N2 clado K, responsable de cierres masivos de escuelas y saturación hospitalaria en varios países europeos, avanza con rapidez y ya se analiza su posible impacto global.

Aunque el brote más fuerte se concentra en España, Reino Unido y Francia, especialistas advierten que la circulación internacional podría facilitar su llegada a América Latina.

En México, autoridades y expertos siguen de cerca la evolución del virus ante el riesgo de que la temporada invernal favorezca su entrada y propagación.

Qué es y cómo se comporta la variante H3N2 (clado K)

La variante responsable del brote es el subclado K de la influenza A H3N2, una mutación que ha mostrado una capacidad de transmisión más rápida de lo habitual.

De acuerdo con la OMS y centros europeos de control de enfermedades, este virus comenzó a circular entre tres y seis semanas antes de lo previsto, elevando contagios y consultas por síntomas gripales.

Aunque existen dudas sobre qué tan bien responden las vacunas actuales ante esta mutación, las autoridades insisten en que la inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar cuadros graves. Sus síntomas son los típicos de la gripe estacional —fiebre alta, tos seca, malestar y fatiga—, pero la velocidad de propagación ha disparado los casos en niños y adultos mayores.

La nueva gripe que colapsa Europa podría llegar a México: alertan por hospitales saturados y cierre de escuelas

El brote de gripe H3N2 (clado K) ya provocó niveles epidémicos en España, Reino Unido y otros países europeos, saturando hospitales, elevando las hospitalizaciones y obligando al cierre temporal de escuelas para frenar la propagación.

Ante la presión asistencial, varias regiones retomaron medidas como el uso de mascarillas en centros de salud, y reforzaron campañas de vacunación para proteger a los grupos vulnerables.

Aunque el foco principal está en Europa, el virus también avanza en Estados Unidos y Canadá, lo que eleva el riesgo de expansión global. Por eso, autoridades de América Latina —incluido México— mantienen vigilancia activa, mientras organismos internacionales recomiendan vacunación, higiene frecuente y buena ventilación como estrategias esenciales ante una posible llegada de la variante.