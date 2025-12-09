Una alerta por seguridad alimentaria para mascotas sacude a Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó el retiro masivo de un alimento congelado para perros que se comercializó en cientos de tiendas especializadas en todo el país.

El motivo del retiro es la presencia de fragmentos de plástico, los cuales representan un riesgo grave de lesiones internas potencialmente mortales para los animales que los ingieran. La empresa fabricante activó el protocolo de retiro voluntario luego de recibir múltiples reportes de consumidores que detectaron materiales extraños dentro de los envases del producto.

Si bien hasta el momento no se confirmaron casos de mascotas lesionadas, especialistas veterinarios advirtieron sobre la alta peligrosidad del producto contaminado y recomendaron suspender su consumo de inmediato.

El producto fue retirado del mercado tras detectarse fragmentos plásticos que podrían causar lesiones internas graves en los animales. Fuente: ChatGPT.

¿Qué marca de comida para perros está en el ojo de la tormenta?

FROMM Family Foods ordenó la suspensión total de su línea Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe en presentación congelada. La alerta afecta específicamente a 300 cajas del lote identificado con el código “Best By 12/25/2026 B01”, distribuidas en envases de 16 onzas.

La contaminación con partículas de plástico fue reportada por varios clientes en diferentes estados, lo que desencadenó la investigación interna de la empresa. Los veterinarios consultados explican que la ingestión de estos fragmentos puede generar desde molestias leves hasta complicaciones fatales, dependiendo del tamaño del animal y la cantidad de material extraño consumido.

El peligro radica en que los bordes irregulares del plástico pueden perforar las paredes del estómago o los intestinos, causando hemorragias internas, infecciones severas y obstrucciones que requieren cirugía de emergencia.

Estas son las señales de alarma que todo dueño debe conocer

Los expertos en salud animal recomiendan observar atentamente el comportamiento de las mascotas que pudieron haber consumido el producto contaminado. Los síntomas pueden manifestarse entre pocas horas y varios días después de la ingesta.

Indicadores críticos de intoxicación

Vómitos persistentes o arcadas sin expulsión

Negativa total a comer o beber agua

Decaimiento extremo y falta de respuesta a estímulos

Quejidos o reacciones de dolor al tocar el abdomen

Dificultad para realizar deposiciones o presencia de sangre en heces

Ante la aparición de uno o más de estos síntomas, la recomendación médica es acudir inmediatamente a un centro veterinario de emergencias. El tiempo de respuesta resulta crucial para evitar complicaciones irreversibles.

Veterinarios advierten que la ingesta del producto puede provocar desde vómitos hasta perforaciones intestinales mortales. Fuente: Shutterstock.

¿Compraste este producto? Aquí está todo lo que necesitas hacer ahora mismo

El retiro abarca un total de 15 territorios entre estados norteamericanos y una provincia canadiense. Las zonas afectadas incluyen Illinois, Wisconsin, Texas, Arkansas, Misisipi, Oklahoma, Luisiana, California, Nevada, Arizona, Colorado, Oregón, Washington, Alaska y Ontario en Canadá.

Los consumidores que adquirieron el alimento deben verificar inmediatamente el código de lote impreso en el empaque. Si coincide con el número reportado, el procedimiento es claro: dejar de suministrarlo de inmediato y mantenerlo guardado en su envase original.

Opciones de resolución disponibles:

Devolución en el punto de venta original con reembolso completo Contacto directo con FROMM Family Foods al 1-800-325-6331 Comunicación por correo electrónico a info@frommfamily.com

La empresa garantiza la devolución del dinero sin necesidad de presentar comprobante de compra, únicamente mostrando el producto con el código de lote afectado. La compañía manifestó su compromiso con la seguridad animal y confirmó que ya implementó mejoras en sus controles de calidad para prevenir futuros incidentes similares.