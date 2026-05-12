Una nueva alerta de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) encendió las alarmas entre consumidores de todo Estados Unidos: una reconocida marca de barras de chocolate amplió de forma voluntaria el retiro de varios de sus productos por un posible riesgo de contaminación con Salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones graves e incluso ser mortal en personas vulnerables. La medida afecta a productos vendidos a nivel nacional desde 2025 y las autoridades sanitarias recomiendan revisar de inmediato los envases para verificar si forman parte del lote retirado. La empresa Spring & Mulberry confirmó la expansión del retiro para incluir toda su línea de chocolates, luego de que una investigación identificara un lote específico de dátiles utilizados como ingrediente como la fuente probable de contaminación. Entre los sabores alcanzados por la medida aparecen: Según informó la FDA, aunque los productos finales analizados dieron negativo para Salmonella, el retiro se amplió como medida preventiva. Hasta el momento, no se reportaron casos de personas enfermas vinculadas a estos chocolates. Las autoridades fueron claras: quienes tengan alguna de estas barras de chocolate no deben consumirlas. La recomendación oficial es: La Salmonella puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, pero en niños, adultos mayores o personas inmunosuprimidas el cuadro puede agravarse rápidamente.