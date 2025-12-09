Trump volvió a sus amenazas usuales contra México por el problema hídrico entre ambas naciones.

Es literal, Donald Trump abordó su tema favorito (amenazar con tarifas) a su blanco preferido (México), en su tribuna de cajón (Truth Social).

En pocas palabras, Trump derribó de un portazo el discurso optimista— y triunfalista— que la presidenta Claudia Sheinbaum profirió el fin de semana, afirmando que tras ver a su contraparte estadounidense el viernes pasado durante el sorteo del Mundial 2026 (5 de diciembre) se había llegado a un “entendido” basado en “principios y respeto mutuo”.

Sin embargo, unas cuantas horas después, Trump retomó sus amenazas arancelarias contra México al postear en Truth Social que impondrá un arancel de 5% a México si no se le restituye a su país el agua que supuestamente se le debe.

México sigue violando nuestro Tratado Integral del Agua, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS. México aún debe a los Estados Unidos más de 987 millones de metros cúbicos de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 247 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después. Por ahora, México no está respondiendo, y eso es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria. Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5 % a México si no libera esta agua DE INMEDIATO. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA. ¡Gracias por su atención a este asunto! Donald Trump en Truth Social

A la fecha, México ha aceptado su rezago con al acuerdo, mismo que de acuerdo con EE.UU. es de más de mil millones de litros cúbicos en el último lustro.

La administración de Trump lleva meses presionando al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones hídricas que datan de hace más de 80 años. Sin embargo, cumplir con ello se ha dificultado por la sequía histórica que amenaza tanto a agricultores como a comunidades enteras.

En abril ya México se había comprometido a saldar sus deudas hídricas, pero bajo las condiciones permitidas por el clima y otros factores.

Ganado canadiense

Ahora que ha habido tanta polémica en el negocio del ganado entre México y Estados Unidos (por el retorno del gusano barrenador), un intercambio que podría fortalecerse es el de la compraventa de reses entre nuestro país y Canadá.

De acuerdo con The Western Producer, una publicación especializada, este año hubo una “invasión” de ganaderos mexicanos en la Canadian Western Agribition, el mayor evento en ese país en torno al ganado.

A pesar del interés mutuo entre ganaderos de los dos países, un gigante se interpone y es EE.UU., con todas sus regulaciones y por el interés de sus productores de exportar lo más posible de reses al sur.

Minería mexicana reluce... pero

Y mientras más temprano este lunes (diciembre 8) contábamos en este sitio de cómo la legendaria minera Autlán perdía brillo en la Bolsa Mexicana de Valores, nos refieren que el sector pasa por un año de bonanza en el país.

De hecho, lo que hay es una contradicción, refiere Zulma Herrera, CEO de la firma de servicios mineros Mynotauro.

La ejecutiva dice que el último año la minería mexicana tuvo un contraste muy notable: se alcanzó una producción récord de MXN $312,461 millones (19.6% más que el año previo) frente a una caída de 56.3% en inversión extranjera y una exploración en su nivel más bajo (–11.5%). Aunque el sector creció 1.3%, lo hizo más por precios favorables que por expansión real.

De acuerdo con Herrera, en 2025 la industria alcanzó niveles históricos de productividad, pero el avance está en riesgo: “cientos de trámites ambientales sin resolver frenan millones de dólares y miles de empleos y la inversión total apenas subió 2.3%, enfocándose en yacimientos ya activos.