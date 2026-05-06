Un snack cotidiano quedó en el centro de una advertencia sanitaria en Estados Unidos tras detectarse un posible riesgo en su composición. Las autoridades encendieron las alarmas y ordenaron el retiro de varias presentaciones de papas fritas que podrían estar comprometidas. La advertencia fue difundida por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), que recomendó actuar con rapidez: si tenés alguno de estos productos en tu casa, lo mejor es no consumirlo y desecharlo de inmediato. La medida, aunque preventiva, generó preocupación entre consumidores habituales. El problema se originó en un ingrediente utilizado durante la producción. Según las autoridades, algunas variedades de chips de las marcas Zapp’s y Dirty fueron retiradas del mercado por una posible contaminación con salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales. El componente en cuestión es un polvo de leche incluido en el condimento, que habría sido suministrado por un proveedor externo con potencial contaminación. Aunque no se confirmaron casos de personas afectadas hasta el momento, el retiro se realizó de forma preventiva para evitar riesgos mayores. La medida alcanza a distintas presentaciones y sabores distribuidos a nivel nacional, incluyendo variedades como: Estos productos pueden identificarse por códigos específicos de lote y fechas de vencimiento que llegan hasta agosto de 2026. Ante este escenario, las autoridades recomiendan: La salmonella puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, que suelen aparecer entre 6 horas y varios días después del consumo. Los grupos más vulnerables son: En estos casos, la infección puede agravarse y requerir atención médica.