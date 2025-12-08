Exigen a la población que se abstenga de consumir este famoso sandwich de bacon y huevo.

Los clientes habituales de la sección de comidas preparadas refrigeradas de Costco deben prestar atención a una reciente alerta de seguridad. La popular ensalada César y la ensalada César con pollo de la marca Kirkland Signature han sido objeto de un retiro del mercado.

Estos productos son conocidos por su frescura y sus porciones generosas. No obstante, su consumo puede implicar riesgos serios para la salud.

Por qué retiran estos sándwiches y ensalada de Costco: cuáles son los riesgos

El pasado 7 de noviembre, Costco y el proveedor de alimentos Ventura Foods emitieron un aviso crucial de que ambos productos están siendo retirados voluntariamente. La razón es la posible presencia de material plástico extraño en el aderezo. Esto pone en riesgo la salud de los compradores y afecta la cadena de compra y venta.

Costco retira estos productos de todos sus locales por posible contaminación.

El comunicado oficial detalló los productos afectados: se trata de la ensalada César Kirkland Signature bajo el artículo n.° 19927, y el sándwich de pollo con ensalada César, con el artículo n.° 11444. La medida es estrictamente preventiva, ya que se busca evitar cualquier daño a la salud de los consumidores.

Los productos se comercializaron en puntos específicos de Estados Unidos,esto incluye ubicaciones selectas del Medio Oeste, Noreste y Sureste del país . La empresa exhortó a suspender su compra y venta inmediatamente. El comunicado de la tienda fue claro y directo: “Por favor, deje de consumir el producto y devuélvalo a su Costco local para obtener un reembolso completo”.

Cómo afecta a la comunidad hispana y mexicana en EE. UU.

Aunque el retiro se limitó a ciertas regiones de Estados Unidos, tiene un impacto directo en la comunidad mexicana e hispana. Muchos residentes de estas áreas son clientes frecuentes de Costco.

La medida de seguridad garantiza que los trabajadores y familias que compran estos alimentos eviten riesgos. Es vital que esta información sobre el retiro de las ensaladas César se difunda ampliamente. La comunidad debe saber que tiene derecho a un reembolso completo si adquirió los productos afectados.