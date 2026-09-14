Tirar café usado en el inodoro una vez por semana: para qué sirve, por qué lo recomiendan y qué beneficio tiene Fuente: Archivo

Muchos hogares guardan la borra de café después de preparar su infusión diaria sin saber que puede tener un uso práctico más allá de la cocina. Uno de los trucos caseros que circula con más fuerza es arrojar café usado en el inodoro una vez por semana, una costumbre sencilla que no requiere gastar dinero extra ni comprar productos adicionales.

Esta práctica se popularizó porque combina un gesto de reutilización con un beneficio concreto para el hogar. En lugar de tirar la borra directamente a la basura, algunas personas optan por aprovecharla en el baño, uno de los ambientes donde los olores suelen concentrarse con mayor facilidad.

El motivo principal por el que se recomienda tanto tiene que ver con su capacidad para actuar sobre los malos olores y, al mismo tiempo, aportar una ventaja adicional para las cañerías.

Por qué el café usado ayuda a neutralizar olores

El café usado conserva parte de sus propiedades incluso después de haber sido utilizado para preparar la bebida. Su naturaleza absorbente le permite capturar partículas responsables de los olores desagradables, algo que resulta útil en espacios cerrados como el baño.

Echar café usado en el inodoro una vez por semana: para qué sirve, por qué se recomiendan tanto y qué beneficio tiene. Imagen generada con Gemini IA

Al arrojarlo en el inodoro, la borra entra en contacto con el agua y las paredes internas de la cañería, generando un efecto que contribuye a reducir olores persistentes. Se trata de una alternativa natural frente a otros productos químicos que suelen utilizarse con el mismo fin.

Qué beneficios aporta a las tuberías

Además de su función para neutralizar olores, el café usado puede ser beneficioso para las tuberías. Su textura granulada actúa de forma suave sobre las paredes internas de las cañerías, ayudando a remover residuos que se acumulan con el uso diario.

Este efecto de arrastre suave es uno de los motivos por los que la práctica se recomienda de forma semanal y no a diario, ya que un uso moderado evita sobrecargar el sistema de cañerías y permite mantener el hábito de manera sostenida en el tiempo.

Incorporar este gesto a la rutina del hogar no exige demasiado esfuerzo ni tiempo adicional. Basta con guardar la borra después de cada preparación y destinar una vez por semana ese resto para el inodoro. Es una forma simple de aprovechar un residuo cotidiano y sumar un beneficio extra a la limpieza del baño, sin alterar la rutina habitual de cada familia.