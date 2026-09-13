Llega un diluvio histórico al país y hay alerta máxima: más de 20 horas de tormentas, ráfagas de viento y granizo en todas estas zonas

De cara al inicio de las Fiestas Patrias, el clima será uno de los factores a tener en cuenta este domingo 13 de septiembre. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias fuertes a intensas en distintos estados de México, aunque el calor extremo continuará en varias regiones del país.

Además de las precipitaciones, algunas zonas podrían registrar efectos asociados a la tormenta tropical Norbert, mientras que las temperaturas máximas seguirán alcanzando valores elevados, principalmente en el norte y sureste mexicano.

Llega un diluvio histórico al país y hay alerta máxima: más de 20 horas de tormentas, ráfagas de viento y granizo en todas estas zonas SMN

¿Dónde lloverá este domingo?

Las lluvias más intensas se pronostican para Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas durante este domingo.

También se esperan precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero y Tabasco.

Por otro lado, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Colima, Zacatecas y Aguascalientes podrían registrar chubascos acompañados de lluvias puntuales fuertes.

En la Ciudad de México, el pronóstico contempla intervalos de chubascos, además de fuertes rachas de viento.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que las lluvias de mayor intensidad pueden ocasionar:

Encharcamientos Inundaciones Deslaves Crecidas en los niveles de ríos y arroyos

Altas temperaturas para este domingo en México

Aunque las lluvias estarán presentes en buena parte del territorio, el calor extremo continuará este 13 de septiembre, principalmente en estados del norte y algunas regiones del sureste.

Temperaturas máximas de 40 a 45°C

Baja California

Sonora

Nuevo León

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 35 a 40°C

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35°C

Baja California Sur

Durango

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Estado de México

Querétaro

¿Qué se sabe de la tormenta tropical Norbert?

Según el pronóstico del SMN, la tormenta tropical Norbert no llegará a convertirse en huracán.

El organismo señaló que el sistema continúa alejándose del territorio mexicano, por lo que su influencia sobre el país irá disminuyendo.

De acuerdo con las previsiones, Norbert se degradará posteriormente a tormenta post-tropical y permanecerá como tormenta tropical durante los próximos días, específicamente hasta el 16 de septiembre.