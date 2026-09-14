La rutina y las escapadas de fin de semana suelen exigir cosas muy distintas a un vehículo. Durante la semana predominan los traslados urbanos, el tráfico y los recorridos cortos. En cambio, los viajes por carretera demandan comodidad durante varias horas y herramientas que aporten confianza al volante. Bajo esa lógica, el nuevo Nissan X-Trail fue desarrollado para atender ambos escenarios a través de tecnología, seguridad y equipamiento.

La propuesta del modelo parte de dos pilares centrales: el confort para toda la familia y la tecnología aplicada a la conducción. En el material técnico, el objetivo es ofrecer un entorno capaz de acompañar las distintas actividades cotidianas sin perder de vista las necesidades que surgen cuando llega el momento de salir de viaje.

Uno de los elementos que apuntan a simplificar el día a día es el ecosistema digital integrado por una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas y un clúster digital del mismo tamaño. Estos recursos permiten acceder a funciones e información del vehículo desde una interfaz completamente digital.

Cómo la tecnología de asistencia puede ayudar en distintos escenarios de manejo

Más allá del equipamiento interior, la seguridad ocupa un papel relevante dentro de la propuesta. El vehículo incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción diseñadas para ayudar al conductor a detectar situaciones potencialmente riesgosas y reaccionar con mayor anticipación.

Foto: Nissan.

Entre ellas se encuentran la asistencia de manejo semiautónomo ProPILOT Assist y el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento que es 360°. Estos sistemas forman parte de una estrategia enfocada en ampliar la percepción del entorno y acompañar la conducción tanto en ciudad como en carretera.

A ello se suman seis bolsas de aire y tecnologías que buscan respaldar cada movimiento con mayor confianza. La intención es que el vehículo pueda responder a las exigencias que aparecen durante el uso cotidiano, desde maniobras de estacionamiento hasta trayectos largos por ruta.

Qué características buscan mejorar la experiencia cuando llega el momento de viajar

Cuando se trata de recorridos de mayor duración, el confort adquiere protagonismo. Para ello, el modelo incorpora aire acondicionado de triple zona, sistema de audio BOSE con 10 bocinas, apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie, espejo retrovisor inteligente y asientos con vestiduras en piel sintética.

La conectividad también forma parte de la experiencia, gracias a Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de un cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Estas funciones permiten mantener conectados los dispositivos personales durante los desplazamientos sin necesidad de utilizar cables dentro del habitáculo.

En conjunto, la propuesta de Nissan X-Trail busca responder a una realidad cada vez más habitual: un vehículo que debe desenvolverse con soltura en la rutina diaria, pero que también debe estar preparado para acompañar planes familiares, escapadas de fin de semana y viajes por carretera. Espacio, seguridad, conectividad y confort aparecen, así como los recursos que buscan adaptarse a cada momento del camino.