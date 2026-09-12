Llegará un diluvio histórico en septiembre: habrá 72 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua prevé un período de lluvias fuertes, tormentas y ráfagas de viento en distintas regiones de México durante el sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de septiembre.

Durante estas 72 horas, el pronóstico contempla precipitaciones que podrían alcanzar niveles de 75 a 150 milímetros en algunas entidades. El escenario también incluye condiciones que pueden favorecer descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

El episodio tendrá características diferentes según la región. Mientras algunos estados enfrentarán lluvias muy fuertes a intensas, otras zonas tendrán chubascos y, al mismo tiempo, continuará el calor intenso en varias entidades del país.

Sábado 12 y domingo 13: las lluvias más intensas

Para el sábado 12 de septiembre, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm, en Jalisco. También se esperan lluvias de 50 a 75 mm en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Michoacán.

El domingo 13, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se extenderán a Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Aguascalientes y Jalisco tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Llegará un diluvio histórico en septiembre: habrá 72 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento SMN

Lunes 14: continúan las precipitaciones

Para el lunes 14 de septiembre, el organismo prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Michoacán. Además, habrá lluvias de 25 a 50 mm en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Estado de México y Oaxaca.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Al mismo tiempo, el calor continuará en varias regiones. El pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en distintas entidades durante estos días, por lo que el panorama meteorológico combinará lluvias intensas con temperaturas elevadas.