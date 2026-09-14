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La inclusión laboral de los jubilados suma una nueva alternativa a través del programa Vinculación Productiva del INAPAM, destinado a quienes tienen 60 años o más y buscan mantenerse activos, aprovechar su experiencia y generar un ingreso adicional.

La iniciativa contempla empleos formales, horarios flexibles y actividades voluntarias, con propuestas que buscan adaptarse a las capacidades, intereses y disponibilidad de este sector de la población.

El Gobierno mexicano contratará adultos mayores y les entregará un sueldo a hombres y mujeres que cumplan este requisito antes de terminar el año
El Gobierno mexicano contratará adultos mayores y les entregará un sueldo a hombres y mujeres que cumplan este requisito antes de terminar el añoFuente: narrativas-spin-mx

A diferencia de otros programas de empleo, Vinculación Productiva también trabaja con las empresas para promover la contratación de adultos mayores y destacar el valor que aporta su experiencia. De esta manera, el organismo funciona como puente entre los interesados y las organizaciones que cuentan con vacantes para incorporarlos a sus equipos.

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¿Qué es el programa Vinculación Productiva?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) coordina el proceso y mantiene contacto con distintas compañías que ofrecen oportunidades laborales para personas de 60 años en adelante.

Las vacantes pueden incluir:

  • Sueldo base
  • Prestaciones de ley
  • Esquemas de contratación flexibles

Según la información del organismo, las jornadas pueden establecerse por hora o estar vinculadas con proyectos y actividades específicas, dependiendo de la oferta disponible.

Para quienes buscan una alternativa diferente al empleo formal, también existe el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías. A través de este esquema, las personas pueden colaborar en supermercados y otros establecimientos, generando un ingreso y manteniendo su participación activa en el entorno laboral.

Además del aspecto económico, esta modalidad busca favorecer:

  • Inclusión social
  • Autonomía
  • Participación activa de los adultos mayores
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Requisito para trabajar siendo jubilado

El trámite para incorporarse al programa es gratuito y requiere cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Tener 60 años cumplidos o más.
  • Contar con una credencial vigente del INAPAM.
  • Presentar una identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS o ISSSTE.

Una vez cumplidos estos requisitos, los interesados deben completar una solicitud de inclusión social y realizar una entrevista con un promotor del programa.

Posteriormente, podrán revisar las vacantes disponibles y seleccionar aquellas que mejor se ajusten a sus habilidades, experiencia y preferencias. El siguiente paso consiste en una entrevista con la empresa participante, donde se establecen las condiciones del posible contrato o actividad.

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Información adicional del INAPAM

Los módulos de Vinculación Productiva están disponibles en distintas regiones del país y atienden de lunes a viernes, de 08 a 15.

Para conocer cuál es el módulo más cercano, el INAPAM recomienda consultar sus canales oficiales o acudir directamente al módulo regional correspondiente.

En caso de dudas, consultas o quejas relacionadas con el programa, también está disponible el correo electrónico buzonafiliacionvinculacion@inapam.gob.mx.