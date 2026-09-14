Meter cáscaras de limón y bicarbonato de sodio en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Existe una gran cantidad de residuos orgánicos que se generan en la cocina a diario y que, sin saberlo, tienen una segunda oportunidad para usarse. Entre ellos, la cáscara de limón suele terminar directamente en la basura tras exprimir la fruta, desaprovechando sus notables propiedades.

Sin embargo, en el universo de la limpieza ecológica y los trucos caseros, una tendencia gana fuerza combinando este residuo cítrico con el clásico bicarbonato de sodio dentro de la heladera. Esta práctica genera gran curiosidad sobre su verdadera efectividad, qué dice la ciencia al respecto y cuáles son los recaudos necesarios para implementarla correctamente.

¿Para qué sirve poner cáscaras de limón y bicarbonato en la heladera?

El objetivo principal de este truco casero es refrescar el interior del refrigerador y ayudar a disminuir la percepción de ciertos olores molestos provocados por la acumulación o descomposición de alimentos.

Precisamente, reutilizar las cáscaras representa una alternativa económica y sencilla para reducir desperdicios en el hogar. Por su parte, el uso combinado busca aprovechar tanto las cualidades aromáticas de la fruta como las características neutralizantes del polvo blanco.

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La ciencia avala este truco para la limpieza de la heladera

Desde el punto de vista de la química y la divulgación científica, expertos como el Dr. Joe Schwarcz (del Office for Science and Society de la Universidad McGill) explican que el bicarbonato de sodio actúa mediante una neutralización química real.

Al ser un compuesto ligeramente alcalino, reacciona directamente con los ácidos grasos volátiles y los compuestos malolientes que flotan en el ambiente, convirtiéndolos en sales inodoras.

No obstante, los químicos advierten que el polvo debe colocarse en un recipiente abierto o plato ancho para maximizar la superficie de contacto con el aire.

¿Cómo actúan realmente las cáscaras de limón?

Los especialistas en limpieza ecológica señalan que la piel del limón conserva aceites esenciales ricos en limoneno, los cuales otorgan un aroma cítrico intenso. Este componente enmascara y refresca el ambiente, pero no destruye por sí mismo las moléculas del mal olor.

Asimismo, los expertos recomiendan no exprimir jugo de limón directamente sobre el bicarbonato , ya que la reacción ácida consume el polvo y lo deja inutilizable para absorber gases a largo plazo.

¿Cuándo es necesario realizar una limpieza profunda?

Organismos de control de alimentos recuerdan que ningún truco casero reemplaza el mantenimiento del electrodoméstico.

Si los olores persisten, la cáscara de limón no elimina la fuente del problema, por lo que resulta indispensable revisar la fecha de caducidad de los alimentos y lavar las superficies con agua y jabón.

Utilizar este método funciona de manera complementaria para mantener un aroma agradable sin gastar de más.