En la isla griega de Syros, ubicada en el mar Egeo y perteneciente al archipiélago de las Cícladas, un refugio de animales busca personas interesadas en colaborar con el cuidado de gatos rescatados y callejeros. La convocatoria, organizada por Syros Cats, propone una experiencia de intercambio cultural y solidaridad en un entorno natural privilegiado.

Quienes participen podrán combinar el cuidado de animales con tiempo libre para recorrer playas, pueblos tradicionales y la arquitectura neoclásica de Ermúpoli. Las inscripciones para 2027 abrirán próximamente, una convocatoria que puede resultar atractiva para amantes de los gatos de distintos países que buscan una estadía diferente, lejos del turismo masivo.

Buscan voluntarios para vivir en playas paradisíacas y solo deben cuidar gatos: ofrece casa gratis, desayuno y cinco horas de trabajo diarias syroscats.com

Qué beneficios ofrece el programa de voluntarios para cuidar gatos en Syros

Syros Cats ofrece a los seleccionados alojamiento gratuito en una habitación privada dentro de una vivienda compartida, además de desayuno diario y cobertura de servicios básicos como electricidad, agua y WiFi.

A cambio, los participantes deben cumplir cinco horas de trabajo diarias, cinco días a la semana, con un día libre semanal. El resto del tiempo queda disponible para recorrer la isla, conocer la gastronomía local o descansar. Según la organización, no se trata de un empleo remunerado, sino de un voluntariado enfocado en el bienestar animal.

Tareas diarias y compromiso de trabajo en el refugio de gatos

Las jornadas suelen comenzar a las 8:00 y finalizar a las 13:00. Entre las tareas se encuentran alimentar a los gatos, incluidos aquellos con necesidades especiales, limpiar jaulas, bandejas de arena y espacios comunes, administrar medicación básica y socializar a los animales para facilitar su adopción. También pueden colaborar en programas de captura, esterilización y devolución (TNR).

El trabajo puede incluir mantenimiento, jardinería y acompañamiento a visitas veterinarias. Se trata de una actividad física que requiere levantar bolsas de hasta 15 kg, limpiar espacios reducidos y desplazarse por terrenos irregulares. La organización destaca la importancia de estar dispuesto a realizar las tareas de cuidado antes de dedicar tiempo a jugar o acariciar a los gatos.

Requisitos para postularse como voluntario en la isla de Syros

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, preferentemente mayores de 25 años, que tengan buena condición física, sean maduras e independientes y cuenten con experiencia laboral previa. También se solicita un nivel básico o intermedio de inglés, comodidad con el contacto cotidiano con gatos y capacidad para convivir en un entorno multicultural.

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Aceptan singles o parejas, pero no niños ni mascotas. Los voluntarios deben costear su viaje, las comidas principales (almuerzo y cena) y un seguro de viaje. Para no europeos rigen las normas Schengen (máximo 90 días en 180). Priorizan a quienes tienen experiencia en rescate animal, enfermería veterinaria o pueden quedarse más de un mes.

Cómo y cuándo inscribirse para el voluntariado 2027

Las postulaciones para 2026 ya cerraron. Las de 2027 se abrirán en septiembre de 2026 exclusivamente a través del formulario oficial en syroscats.com/volunteering. Habrá que indicar fechas deseadas, resumir experiencia laboral y responder preguntas específicas sobre cuidado de gatos, TNR, trabajo en equipo y conducción.

Las plazas son limitadas (alrededor de cuatro voluntarios simultáneos) y reciben muchas solicitudes. Syros Cats es una charity registrada en el Reino Unido (n.º 1207145) con sede operativa en Kini, Syros. Se recomienda seguir su web y redes oficiales (@syroscats) para no perder la apertura de la convocatoria.