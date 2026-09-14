Colocar ramitas de romero en el cajón de la cocina por qué lo recomiendan y para qué sirve

El romero es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero además de su uso culinario, tiene otra función que muchas personas aprovechan: colocar ramitas de romero dentro de los cajones de la cocina. Este truco casero, simple y económico, se popularizó como una alternativa natural a los productos químicos de limpieza y ambientación.

La razón principal por la que se recomienda esta práctica es que el romero actúa como repelente natural de insectos y plagas. Su aroma intenso, aunque agradable para las personas, resulta desagradable para hormigas, polillas y otros pequeños insectos que suelen aparecer en los espacios donde se guardan alimentos o utensilios.

Además de ahuyentar plagas, el romero cumple otras funciones dentro del cajón que lo convierten en un aliado práctico para mantener el orden y la higiene de la cocina de forma sencilla y sin gastar dinero en productos industriales.

Absorbe humedad y neutraliza olores

Uno de los beneficios más valorados del romero es su capacidad para absorber la humedad que suele acumularse en los cajones de la cocina, un ambiente propenso a la condensación por la cercanía con el agua y los alimentos. Esto ayuda a evitar la aparición de moho y malos olores derivados de la humedad estancada.

El romero cumple varias funciones dentro del cajón que lo convierten en un aliado práctico. Gemini.

Por otro lado, el romero también funciona como neutralizador natural de olores. Su fragancia fresca y herbal se mezcla con los aromas acumulados en el cajón, como los de especias, plásticos o restos de comida, dejando un aroma mucho más agradable sin necesidad de usar ambientadores artificiales.

Propiedades antibacterianas naturales

El romero es conocido por sus propiedades antibacterianas, atribuidas a los aceites esenciales que contiene de forma natural. Por este motivo, colocarlo en contacto con las superficies del cajón puede contribuir a mantener el espacio más limpio e higiénico.

Para aprovechar estas propiedades, basta con colocar algunas ramitas de romero fresco o seco dentro del cajón, y renovarlas cada cierto tiempo para mantener su efectividad. Es una alternativa natural, económica y libre de químicos, ideal para quienes buscan soluciones simples para el cuidado del hogar.