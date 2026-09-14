El romero es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero además de su uso culinario, tiene otra función que muchas personas aprovechan: colocar ramitas de romero dentro de los cajones de la cocina. Este truco casero, simple y económico, se popularizó como una alternativa natural a los productos químicos de limpieza y ambientación.
La razón principal por la que se recomienda esta práctica es que el romero actúa como repelente natural de insectos y plagas. Su aroma intenso, aunque agradable para las personas, resulta desagradable para hormigas, polillas y otros pequeños insectos que suelen aparecer en los espacios donde se guardan alimentos o utensilios.
Además de ahuyentar plagas, el romero cumple otras funciones dentro del cajón que lo convierten en un aliado práctico para mantener el orden y la higiene de la cocina de forma sencilla y sin gastar dinero en productos industriales.
Absorbe humedad y neutraliza olores
Uno de los beneficios más valorados del romero es su capacidad para absorber la humedad que suele acumularse en los cajones de la cocina, un ambiente propenso a la condensación por la cercanía con el agua y los alimentos. Esto ayuda a evitar la aparición de moho y malos olores derivados de la humedad estancada.
Por otro lado, el romero también funciona como neutralizador natural de olores. Su fragancia fresca y herbal se mezcla con los aromas acumulados en el cajón, como los de especias, plásticos o restos de comida, dejando un aroma mucho más agradable sin necesidad de usar ambientadores artificiales.
Propiedades antibacterianas naturales
El romero es conocido por sus propiedades antibacterianas, atribuidas a los aceites esenciales que contiene de forma natural. Por este motivo, colocarlo en contacto con las superficies del cajón puede contribuir a mantener el espacio más limpio e higiénico.
Para aprovechar estas propiedades, basta con colocar algunas ramitas de romero fresco o seco dentro del cajón, y renovarlas cada cierto tiempo para mantener su efectividad. Es una alternativa natural, económica y libre de químicos, ideal para quienes buscan soluciones simples para el cuidado del hogar.