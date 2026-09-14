Durante muchos años, quienes buscaban un automóvil nuevo solían concentrarse en aspectos como el diseño, el desempeño del motor o el precio. Sin embargo, las prioridades de los consumidores han cambiado. En la actualidad, existe una característica que cada vez recibe más atención al momento de comparar modelos y que ha comenzado a influir de manera directa en la decisión final de compra: la seguridad.

La evolución del mercado automotriz ha llevado a que los conductores investiguen con más detalle qué sistemas de protección incorpora un vehículo antes de adquirirlo. Elementos que hace algunos años pasaban desapercibidos o se consideraban exclusivos de segmentos superiores ahora forman parte de las preguntas más frecuentes entre quienes buscan un automóvil para el uso diario.

Este cambio responde a una realidad cada vez más evidente. No solo buscan comodidad o tecnología, sino también herramientas que contribuyan a una conducción más segura para ellos y para sus acompañantes. Como resultado, el equipamiento de protección ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en uno de los aspectos más valorados.

La seguridad gana peso en las decisiones de compra

La tendencia se observa en distintos segmentos. Los compradores analizan con mayor atención la presencia de bolsas de aire, sistemas de estabilidad, controles de tracción y asistentes de frenado. Estos elementos ayudan a ofrecer una experiencia de conducción más segura y se han convertido en parte fundamental de los criterios de evaluación de muchos usuarios.

Foto: Nissan.

Además, especialistas de la industria señalan que la información disponible para los consumidores es cada vez mayor. Esto permite comparar equipamientos con mayor facilidad y entender mejor qué tecnologías incorpora cada modelo. Como consecuencia, la seguridad suele ocupar un lugar mucho más relevante en la conversación que hace apenas algunos años.

Dentro de este contexto, varios fabricantes han fortalecido la presencia de estos sistemas en sus vehículos. Un ejemplo es el Nissan March 2026, un hatchback orientado a recorridos urbanos que incorpora seis bolsas de aire, Control Dinámico Vehicular (VDC), Control de Tracción (TCS), frenos ABS, Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), monitoreo de presión de llantas e ISOFIX.

Tecnología y practicidad acompañan esta tendencia

La seguridad no es el único factor que ha cobrado relevancia, pero sí uno de los que más ha evolucionado dentro de las expectativas de los conductores. Actualmente, los compradores suelen buscar una combinación entre protección, conectividad y practicidad para enfrentar los desafíos de la movilidad cotidiana.

Por ello, modelos como el Nissan March 2026 complementan su equipamiento de seguridad con tecnologías orientadas a mejorar la experiencia diaria. La versión Advance TM incorpora una pantalla táctil de 6.75 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de funciones como llave inteligente iKey y botón Push Engine Start, características que reflejan las nuevas demandas de los consumidores.

La creciente importancia de la seguridad demuestra cómo han cambiado las prioridades del mercado automotriz. Lo que antes podía pasar desapercibido hoy forma parte de los principales criterios de compra. En un entorno con cada vez más opciones disponibles, muchos conductores buscan vehículos que les permitan combinar movilidad urbana, conectividad y protección, una tendencia que explica por qué este atributo continúa ganando protagonismo dentro de las decisiones de compra actuales.

En esa misma línea, Nissan también ofrece una gama pensada para responder a distintas necesidades de conducción, con alternativas como Nissan Sentra, para quienes prefieren un sedán; Nissan Pickup, orientada al trabajo y la aventura; Nissan Magnite, dentro del segmento SUV; y Nissan Kait, como parte de su oferta de movilidad.