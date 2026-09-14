Confirmado | Cierran todos los bancos del país este miércoles 16 de septiembre y solo se podrán hacer las siguientes operaciones por 24 horas

Las celebraciones patrias modificarán temporalmente la rutina financiera en México y el funcionamiento de los bancos. Ante los festejos patrios, miles de usuarios se preguntan cómo operarán las instituciones y qué pasará con sus trámites este miércoles 16 de septiembre.

Las autoridades han aclarado el panorama para evitar confusiones en los bolsillos de la población. Conocer con precisión qué días abrirán las oficinas y cuáles serán las alternativas disponibles resulta indispensable para planificar cualquier pago o movimiento monetario importante durante la conmemoración de la Independencia de México, asegurando que ningún ciudadano sufra contratiempos financieros imprevistos.

Este miércoles 16 de septiembre se celebra la Independencia de México y está tipificada en la Ley Federal del Trabajo

¿Todos los bancos cerrarán este 16 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de días inhábiles emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el miércoles 16 de septiembre de 2026 será un día feriado e inhábil obligatorio para el sector financiero. Esto significa que el cierre de sucursales será de carácter general en todo el país.

Ninguna institución bancaria tradicional bajo la supervisión de la CNBV, como BBVA, Banamex, Santander, Banorte o HSBC, abrirá sus puertas para ofrecer atención presencial en ventanilla, ya que la fecha coincide con la conmemoración del inicio de la Independencia de México y está tipificada en la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué operaciones financieras se podrán realizar durante las 24 horas del feriado?

Aunque las oficinas físicas permanezcan cerradas, el sistema financiero no se detiene por completo. La Asociación de Bancos de México (ABM) ha confirmado que los clientes podrán seguir utilizando los canales digitales y electrónicos disponibles las 24 horas. Entre las operaciones permitidas se encuentran:

Banca móvil y por internet : realizar transferencias electrónicas, pagos de servicios y consultas de saldo desde aplicaciones.

Cajeros automáticos : efectuar retiros de efectivo y depósitos en aquellos equipos que cuenten con esta función.

Banca telefónica : resolver dudas o reportes mediante las líneas de atención automatizadas.

Corresponsales bancarios: realizar movimientos limitados en tiendas de conveniencia y supermercados, siempre y cuando operen de acuerdo con sus propios horarios festivos.

Confirmado | Cierran todos los bancos del país este miércoles 16 de septiembre y solo se podrán hacer las siguientes operaciones por 24 horas Gobierno de México

¿Abrirán las sucursales bancarias dentro de plazas comerciales?

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si las oficinas ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados mantendrán servicio al operar bajo esquemas de horarios extendidos.

Según los datos recabados de la CNBV y la ABM, no se puede dar por sentado que abrirán. Si bien algunas sucursales de este tipo podrían tener dinámicas particulares, su apertura durante un día festivo oficial no es generalizada y depende estrictamente de cada institución y centro comercial.

Por esta razón, las autoridades financieras recomiendan verificar de manera directa con el banco específico antes de trasladarse.

¿Qué pasa con las fechas límite de pago y el martes 15 de septiembre?

Para tranquilidad de los usuarios que temen penalizaciones por créditos o tarjetas de crédito, la normativa establece que, si una fecha límite de pago coincide con un día inhábil bancario, el trámite se puede efectuar al siguiente día hábil sin cargos extras.

Asimismo, es fundamental distinguir las fechas: el martes 15 de septiembre sí es un día hábil bancario ordinario y las sucursales abrirán con normalidad, mientras que el regreso a la atención general en ventanillas ocurrirá el jueves 17 de septiembre.