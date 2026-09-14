Tensec opera bajo un modelo B2B2B en el que trabaja con compañías que ya tienen relación con empresas de comercio exterior, como shelters, forwarders, navieras y agentes aduanales.

El comercio entre México y Estados Unidos no solo está impulsando fábricas y cadenas de suministro: también está abriendo espacio para nuevas soluciones financieras enfocadas en evitar que los pagos se conviertan en un cuello de botella para el movimiento de mercancías.

Ese es el mercado en el que busca crecer Tensec, una compañía de tecnología financiera con sede en Palo Alto, California, que comenzó su operación en Brasil y llegó a México hace alrededor de año y medio. Desde entonces, el volumen de dinero que mueve en el país se ha multiplicado varias veces, de acuerdo con Rodrigo Garza Zorrilla, country manager de Tensec en México y Estados Unidos.

La fintech nació para satisfacer una necesidad en el comercio internacional: que los pagos entre empresas sean rápidos y predecibles para evitar que una operación logística quede detenida en una frontera.

Garza explicó a El Cronista que Tensec opera bajo un modelo B2B2B en el que trabaja con compañías que ya tienen relación con empresas de comercio exterior, como shelters, forwarders, navieras y agentes aduanales. La plataforma les permite monetizar los flujos financieros de sus propios clientes, particularmente operaciones de conversión de dólares a pesos.

En México, Garza dijo que Tensec multiplicó varias veces el volumen de dinero que mueve en el país desde que inició operaciones, aunque prefirió no proporcionar una cifra exacta de crecimiento.

El costo de que una carga se quede detenida

Uno de los problemas que la compañía identifica está en los pagos internacionales que pasan por bancos corresponsales y pueden detenerse por procesos de cumplimiento.

Para una empresa logística, el retraso no es menor. Las mercancías pueden permanecer detenidas mientras se libera una operación, generando costos adicionales en un negocio que opera con márgenes relativamente estrechos.

“A veces pues el bien ya está cruzando la frontera, pero el pago no se ha hecho, se te atoró en la frontera y te están multando por hora”, dijo Garza. “Si te empieza a comer el margen porque la carga se quedó parada en la frontera, te arruina el negocio”.

La compañía utiliza inteligencia artificial en procesos de cumplimiento y documentación para reducir las pausas en las operaciones. El siguiente paso es llevar esa tecnología hacia la gestión de tesorería y otros procesos operativos de las empresas de logística.

Tensec ya trabaja con algunos de sus socios en talleres y pilotos para identificar dónde existen costos, mermas o procesos que puedan automatizarse. La intención es desarrollar una solución más amplia para el sector durante 2027.

Monterrey, el foco

México es uno de los mercados donde la fintech ve mayor potencial por el crecimiento de los flujos comerciales con Estados Unidos. Por eso estableció presencia tanto en Ciudad de México como en Monterrey, donde concentra su operación local.

La compañía busca ampliar su relación con forwarders y agentes aduanales, especialmente en el norte del país, donde identifica una oportunidad ligada al movimiento de mercancías entre Texas y los estados del noreste mexicano.

“México se vuelve el socio comercial número uno de Estados Unidos reemplazando a China”, señaló Garza, originario de Monterrey. Para Tensec, este cambio en los flujos comerciales abre espacio para servicios financieros que acompañen la operación logística.

La empresa ya había levantado una ronda semilla de u$s 12 millones de dólares antes de la llegada de Garza, quien se incorporó después de una trayectoria en servicios financieros y tras haber participado en el lanzamiento de una casa de bolsa en Europa.

Con una plantilla de menos de 50 personas a nivel global y ocho empleados en México, Tensec busca ahora convertir el crecimiento del comercio transfronterizo en una oportunidad para integrar pagos, cumplimiento e inteligencia artificial dentro de la cadena logística.