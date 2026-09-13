Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil, cuestionó de manera contundente el actual esquema del padrón de líneas telefónicas en México.

El empresario, propietario de Telcel, enfatizó que el procedimiento es excesivamente complicado, que el tiempo asignado es insuficiente y que es imperativo realizar modificaciones antes de que millones de clientes pierdan su número de teléfono por no cumplir con el registro telefónico.

MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Carlos Slim exige modificar el padrón de celulares antes de que sea demasiado tarde

Durante su conferencia anual, el empresario expresó una crítica contundente hacia el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado con la CURP, promovido por el gobierno federal.

“El registro es un proceso sumamente complejo. Considero que se debería realizar un estudio más detallado para que resulte más eficaz, tanto para la conveniencia del cliente como de la autoridad”, sostuvo.

Con tales afirmaciones, el empresario cuestionó la viabilidad y la operatividad del padrón telefónico , una iniciativa orientada a fortalecer el control y la identificación de los usuarios de telefonía móvil en el país.

Asimismo, reconoció que se avanza con una fluidez aceptable en el segmento de pospago, donde los operadores ya disponen de los datos del usuario al momento de la contratación del servicio.

No obstante, alertó que la situación es radicalmente diferente en el mercado de prepago, que es el más amplio del país, donde decenas de millones de personas aún no han completado el trámite.

Qué sucede si no registras tu SIM antes del 30 de junio

El plazo inicial, que vencía el 30 de junio de 2026, fue ampliado y ahora el proceso se realizará de manera escalonada, de acuerdo con el comunicado oficial de la CRT (Bol. 021/2026, publicado el 25 de junio de 2026) y lo establecido en el Diario Oficial de la Federación.

El nuevo calendario quedó definido según la terminación de cada línea:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

Adiós al cobre: los planes de Carlos Slim para llevar fibra óptica total y transformar la red de México

Sobre la salida de Telefónica de varios mercados latinoamericanos —Argentina, Perú, Chile y próximamente Venezuela—, Carlos Slim lamentó la contracción de quien fuera líder en Iberoamérica y apuntó que el elevado costo del espectro en México fue un factor determinante en la decisión de la empresa española de retirarse del país.

Más allá del debate, Carlos Slim aprovechó su conferencia para trazar el futuro tecnológico de su emporio de telecomunicaciones. Anunció que el plan consiste en eliminar alrededor de 400,000 líneas de cobre, de modo que para el próximo año toda la infraestructura de red —tanto internet como telefonía— opere íntegramente sobre fibra óptica.