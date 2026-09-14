El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados.

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Ante la rigidez para el gasto del país, la Secretaría de Hacienda deberá implementar una reforma fiscal en el mediano plazo para mejorar el espacio y aliviar las finanzas públicas, consideraron Arnulfo Rodríguez y Carlos Serrano, analistas económicos de BBVA Research.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el gasto público para el año entrante está muy restringido, pues solo dos de cada 10 pesos planeados se podrían reasignar. El resto ya está comprometido y no se puede mover.

“Tenemos la firme convicción de que será necesaria una reforma fiscal en el mediano plazo, considerando las rigideces del gasto público por la ampliación de los programas sociales, el costo financiero y el pago de pensiones”, dicen los analistas de BBVA.

En este sentido, el área de análisis del banco advierte que México es el país con la menor recaudación tributaria (18.3% del PIB en 2024) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y una de las más bajas en América Latina.

La ligera reducción de la consolidación fiscal, que se estableció en un déficit de 3.9% del Producto Interno Bruto para el año entrante, descansa principalmente en una mayor recaudación tributaria, lo cual es positivo al no tener que sacrificar el gasto programado en inversión física pública.

Un problema que enfrenta el gasto, es que el costo del servicio de la deuda aumentará de 4% del PIB el año entrante, contra 3.7% de 2026 a pesar de las menores tasas de interés proyectadas a nivel nacional e internacional, lo cuál reducirá el espacio fiscal.

CCE pide cuidar la calificación crediticia

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la prioridad para la Hacienda Pública debe ser mantener el grado de inversión del país, así como disminuir gradualmente el déficit público, desacelerar el crecimiento de la deuda y crear las condiciones para que la economía crezca a un ritmo mayor.

Para ello, el organismo que lidera José Medina Mora señala que es necesario impulsar un ejercicio eficiente del gasto público, así como las soluciones estructurales para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, es necesario ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad, combatir la evasión y las redes de facturación falsa.

También solicitó apoyar la inversión para la inversión y el crecimiento de la economía, a través del establecimiento de reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal.

En este sentido, el organismo enfatizó que es necesario garantizar el acceso a agua y energía, debido a que son las principales preocupaciones de los inversionistas nacionales e internacionales.