La velocidad al volante no solo determina cuánto tarda un vehículo en llegar a destino. También define cuándo pueden intervenir las autoridades si un conductor supera los límites permitidos, algo que en caso de reiteración puede terminar en la cancelación de la licencia de conducir.

Respetar las normas básicas de tránsito ayuda a reducir riesgos y evitar sanciones que afectan tanto el bolsillo como los antecedentes administrativos del automovilista. Sobrepasar la velocidad no es un detalle menor: además de poner en peligro a quienes van dentro y fuera del auto, puede derivar en multas importantes por parte del Gobierno local.

¿Dónde aplica la regla de 30 km/h y cómo se vigila?

En Querétaro, la normativa contempla un límite máximo de 30 km/h en zonas escolares públicas. La disposición busca establecer una circulación más segura en espacios donde existe una mayor presencia de estudiantes y peatones.

Por orden del Gobierno, analizarán caso por caso y sacarán la licencia a quienes hayan excedido los 30 Km/h permitidos en estas zonas y sean reincidentes

Cuando un automovilista rebasa esa velocidad, los agentes de tránsito pueden detenerlo y levantar la infracción correspondiente. El procedimiento debe realizarse de manera formal: el oficial debe explicar el motivo de la detención, identificarse y señalar la disposición que presuntamente fue infringida.

También corresponde informar al conductor sobre la sanción aplicable y solicitar la documentación obligatoria del vehículo y de quien se encuentra al volante.

¿Cuánto cuesta exceder la velocidad una o varias veces?

El artículo 65 de la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro establece sanciones económicas relacionadas con el incumplimiento de esta disposición. La cantidad aumenta de acuerdo con la infracción contemplada y también puede repercutir en la licencia.

Infracción de menor gravedad: puede representar una multa de 10 UMA , equivalente a aproximadamente 1,173 pesos .

Infracción de mayor gravedad: la sanción puede alcanzar 20 UMA , alrededor de 2,346 pesos .

Puntos en la licencia: dependiendo de la conducta sancionada, pueden descontarse tres o hasta seis puntos .

Reincidencia: acumular infracciones puede generar mayores consecuencias administrativas conforme al esquema de sanciones vigente.

Para consultar una infracción, el conductor puede ingresar al portal del Poder Ejecutivo de Querétaro, acceder a la sección correspondiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, seleccionar el servicio relacionado con el vehículo y capturar los datos solicitados en la tarjeta de circulación. Desde ahí puede verificar si existe una multa y, cuando corresponda, realizar el pago.