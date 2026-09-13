Qué implica encontrar una moneda en el parabrisas del coche y por qué resulta esencial conocer cómo proceder.

Sin embargo, diversas fuerzas de seguridad y especialistas en prevención de delitos advierten que se trata de una modalidad utilizada por delincuentes para distraer a los conductores, facilitando así el robo de vehículos o de objetos que se encuentren en su interior.

Encontrar una moneda apoyada en el parabrisas del auto puede parecer un hecho sin importancia, casi una casualidad.

Imagen creada con ChatGPT

Cómo funciona esta modalidad en la práctica

La técnica se fundamenta en un principio esencial de la ingeniería social: provocar una distracción momentánea para minimizar la atención de la víctima hacia su entorno cercano, empleando otros elementos como billetes, documentos o publicidad.

La metodología es sencilla, pero eficaz. Una persona coloca un objeto pequeño, generalmente una moneda, sobre el parabrisas del lado del conductor mientras el vehículo permanece estacionado.

Cuando el propietario regresa y se percata del objeto, su reacción inicial frecuentemente consiste en descender del automóvil para retirarlo, dejando las puertas abiertas o las llaves en el encendido únicamente por unos instantes.

Ese breve momento de desatención es aprovechado por los delincuentes, quienes pueden operar en pareja o en grupo: mientras la víctima se concentra en el objeto, un cómplice se aproxima para robar pertenencias del interior del vehículo, como bolsos, carteras, teléfonos móviles o documentos, incluso intentando sustraer el propio automóvil si las llaves están al alcance.

Consejos clave para evitar caer en esta táctica

Es fundamental que, ante este tipo de maniobras, se siga la recomendación primordial de los expertos en seguridad, que es mantener la calma y no descender del vehículo de manera impulsiva al detectar cualquier anomalía en el parabrisas.

La implementación de algunas medidas sencillas puede resultar crucial: