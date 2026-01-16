El organismo fiscal puede aplicar esta medida en casos de incumplimientos graves, una sanción que busca presionar a los contribuyentes para regularizar su situación y evitar maniobras irregulares.

El congelamiento de cuentas bancarias es una de las medidas más severas que puede aplicar el SAT contra los contribuyentes en México. Aunque no es automática, esta acción se activa cuando existen irregularidades fiscales que no fueron corregidas en tiempo y forma.

En los últimos años, la autoridad fiscal reforzó los mecanismos de control sobre personas físicas y morales, lo que elevó los casos de bloqueo de cuentas como forma de presión para garantizar el pago de adeudos fiscales.

Cuáles son las causas más comunes por las que el SAT puede congelar cuentas

Una de las principales razones es mantener adeudos fiscales firmes que no fueron cubiertos tras ser notificados oficialmente. Esto incluye impuestos omitidos, recargos y multas que ya agotaron las instancias de defensa.

También puede ocurrir cuando el contribuyente no presentó declaraciones obligatorias, como la anual o las provisionales, pese a haber sido requerido por la autoridad. La omisión reiterada suele ser considerada un riesgo fiscal.

Otra causa frecuente es la detección de inconsistencias graves entre ingresos declarados y movimientos bancarios, lo que puede interpretarse como evasión o simulación de operaciones.

Cuáles son los contribuyentes que están en mayor riesgo

Los contribuyentes que manejan grandes cantidades de efectivo o realizan transferencias sin una justificación clara suelen estar bajo mayor vigilancia, ya que estos movimientos pueden activar alertas fiscales.

También corren riesgo quienes tienen su RFC desactualizado o registran domicilios fiscales inexistentes, así como quienes participan en operaciones con facturas falsas, un perfil que el SAT prioriza para el congelamiento de cuentas.

Qué hacer si el SAT congela tu cuenta bancaria