Los habitantes de la República Mexicana recibieron el domingo 1 de marzo un aviso nacional ante el aumento de temperaturas que se registrarán durante la primera semana del tercer mes del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que durante el transcurso de la jornada y las próximas horas mantendrá ambiente caluroso en distintas regiones del país. En este contexto, la entidad detalló cuáles serán los estados afectados tanto por la ola de calor por las fuertes ráfagas de viento. Para el domingo 1 de marzo, el SMN confirmó una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional que mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en las citadas regiones. Según el organismo prevalecerá una onda de calor en algunas entidades federativas del territorio azteca, tales como Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). De acuerdo a la información publicada por el SMN, el pronóstico de temperaturas máximas para los próximos días mantendrá en alerta a los siguientes estados: A partir del lunes, y durante las siguientes 48 horas, una línea seca sobre el norte del territorio nacional, en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionarán vientos fuertes en el norte y noreste del país. Según detalló el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias clima, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto. Durante el transcurso del domingo 1 de marzo, canales de baja presión sobre el noroeste, norte y sureste de México, además de la península de Yucatán, sumado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. A partir del martes, el SMN prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste). Por otro lado, canales de baja presión se extenderán sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, aunados a divergencia y al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán las condiciones propicias para que se registren precipitaciones y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas.