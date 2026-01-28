La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina entra en una nueva etapa en 2026, al consolidarse como un apoyo para todas y todos los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas del país. El programa busca aliviar los gastos familiares y evitar el abandono escolar.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Claudia Sheinbaum por medio de Programas para el Bienestar, este apoyo fue creado para “garantizar el derecho a la educación y acompañar la trayectoria escolar desde los primeros niveles”, mediante transferencias directas y sin intermediarios a las familias beneficiarias.

¿Quiénes pueden recibir la Beca Rita Cetina?

La beca está dirigida a familias con hijas o hijos inscritos en primaria o secundaria pública, en modalidad escolarizada. Como requisito clave, las y los estudiantes no deben recibir otra beca federal con el mismo objetivo educativo.

La autoridad federal señala que el programa es universal desde 2026, por lo que no se realiza selección socioeconómica para nuevos registros. “El apoyo se entrega de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar”, detalla el comunicado.

Cuánto paga la Beca Rita Cetina en 2026

Para secundaria, el monto es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante. En hogares con dos o más alumnos en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno. Los pagos se realizan en cinco bimestres, excluyendo julio y agosto.

En primaria, el apoyo consiste en un pago único anual de 2,500 pesos por estudiante registrado en 2026, destinado principalmente a útiles y uniformes escolares. El documento oficial indica que este esquema busca “apoyar los gastos esenciales del ciclo escolar”.

Qué pasa con quienes ya recibían la beca

Las familias con estudiantes de primaria o preescolar que ya recibían la beca desde 2025 o antes, bajo la modalidad para hogares de escasos recursos, continuarán recibiendo 1,900 pesos bimestrales, siempre que no exista causa de baja.

El Gobierno de México recuerda que “estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político” y que está prohibido su uso con fines distintos al desarrollo social, reafirmando el carácter universal y educativo de la Beca Rita Cetina.