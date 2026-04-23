Los representantes del sector químico de México, Estados Unidos y Canadá defendieron la urgencia de acelerar la implementación del tratado entre los tres países en la materia, debido a que, aseguran, una industria integrada fortalece la capacidad de Norteamérica para atraer nueva inversión. Los directores y presidentes de la Asociación Nacional de la Industria Química de México (ANIQ), la Asociación de la Industria Química de Canadá (CIAC) y el Consejo Estadounidense de Química (ACC) se reunieron en Ottawa, Canadá, en el Diálogo sobre la Competitividad de América del Norte y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que iniciará de manera formal en julio de este año. Los miembros de las tres asociaciones señalaron que es necesario preservar un comercio libre de aranceles, con un sistema regulatorio basado en ciencia. Durante el panel, los representativos de ANIQ, CIAC y ACC enfatizaron que la prioridad debe ser proteger la certidumbre que brinda el acuerdo trilateral y, al mismo tiempo, robustecer su implementación para elevar la competitividad global de Norteamérica. Miguel Benedetto, director general de la ANIQ, señaló que la revisión del TMEC representa una oportunidad para reforzar los principios que han consolidado a Norteamérica como una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo. “Es fundamental actuar con una visión de largo plazo orientada a preservar un comercio libre de aranceles, fortalecer las disciplinas de verificación de origen y profundizar la cooperación y convergencia regulatoria”, destacó. Greg Moffatt, presidente y director ejecutivo de CIAC, afirmó que el TMEC funciona especialmente bien para un sector integrado como el químico. El directivo consideró que los gobiernos deben concentrarse en que el acuerdo se implemente de forma correcta y no en cambiar los términos “Al impulsar la cooperación regulatoria y aprovechar al máximo el Anexo Sectorial Químico, Norteamérica puede reforzar la certeza de las inversiones, la resiliencia de las cadenas de suministro y la competitividad a largo plazo”, señaló. Además, Stewart Harris, Director de Asuntos Globales, del Consejo Estadounidense de Química (ACC), destacó que la renovación oportuna del TMEC y su implementación integral constituyen una prioridad estratégica para la industria. Harris afirmó que el acuerdo cuenta con reglas de origen claras, facilita el acceso al mercado y funciona como una herramienta de alineación regional que permite sostener operaciones, inversiones y empleo en los tres países. Harris enfatizó la relevancia del Anexo Sectorial 12ª de la Industria Química como un instrumento clave para atraer nuevas inversiones, fortalecer las cadenas de valor regionales y enfrentar prácticas comerciales desleales de economías no de mercado. La industria química tiene presencia en prácticamente todos los sectores de la economía que incluyen la energía, el ramo automotriz, aeroespacial, a lo que se suma la agricultura y manufactura avanzada, por lo que una mayor integración regional resulta esencial para mantener la competitividad global. Esta fue la segunda reunión del sector en el contexto de la revisión del TMEC, pues la primera se realizó a principios de año en la capital mexicana. Las tres asociaciones convocarán a un Diálogo Ejecutivo final en Washington, D.C., el 9 de junio de 2026, con el objetivo de avanzar en recomendaciones conjuntas y respaldar un marco comercial norteamericano sólido, moderno y competitivo.