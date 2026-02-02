El trámite de visa estadounidense experimentó un cambio significativo que afecta a miles de familias: la entrevista consular ya no puede evitarse por razones de edad.

Según la actualización oficial del Departamento de Estado de EEUU , vigente desde el 1 de octubre de 2025, la regla general vuelve a ser la entrevista presencial. Esto incluye ahora a solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años, quienes anteriormente podían estar exentos.

Menores de 14 y mayores de 79 años deben acudir a una entrevista obligatoria para la visa americana

El aviso oficial establece claramente que todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo menores de 14 y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista en persona. La exención automática por ser niño o adulto mayor ha quedado eliminada, y la entrevista se mantiene como regla general para prácticamente todos los casos.

Solo quedan excepciones puntuales para categorías específicas, y aun así el consulado conserva la facultad de citar a entrevista. La medida entró en vigor el 1 de octubre de 2025, según la actualización del Departamento de Estado publicada el 18 de septiembre de 2025, que reemplazó orientaciones anteriores.

Implicaciones para familias con menores

En la práctica, para la mayoría de familias que tramitan visa de turista o negocios, el menor de 14 años debe presentarse a entrevista de manera obligatoria. Ya no es suficiente llevar los documentos del adulto e incluir al niño en el expediente familiar.

La autoridad migratoria trata al menor como solicitante individual y su caso se revisa en ventanilla. Para adultos mayores de 79 años, la entrevista también se convirtió en el estándar, aunque algunos podrían calificar para excepciones de renovación si cumplen requisitos muy específicos.

Quiénes aún no necesitan entrevista presencial para obtener la visa de Estados Unidos

Las excepciones vigentes se limitan principalmente a visas diplomáticas u oficiales (categorías A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO), renovaciones de visa B-1/B-2 dentro de 12 meses del vencimiento con requisitos adicionales, y renovaciones H-2A bajo condiciones específicas . Sin embargo, el documento oficial advierte que los oficiales consulares pueden requerir entrevistas presenciales caso por caso.

Para tramitar exitosamente, se recomienda verificar si el solicitante entra en una excepción real por categoría o renovación, asumir que habrá entrevista y planificar tiempos con margen, asegurar que la información esté completa en el sistema (pasaporte, DS-160 y perfil), y consultar las reglas específicas del consulado asignado, ya que cada sede detalla sus propios procedimientos y disponibilidad de citas.