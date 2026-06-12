Las autoridades migratorias pueden negar la entrada cuando detectan irregularidades documentales durante el control de ingreso. Esto aplica en los aeropuertos de todo el país, y puede generar demoras, rechazos o procedimientos adicionales.

Planear un viaje con anticipación no siempre evita inconvenientes en los controles migratorios. Uno de los errores más frecuentes entre viajeros internacionales ocurre al momento de revisar la vigencia y condiciones del pasaporte antes de abordar o ingresar al país.

En México, las autoridades migratorias pueden negar la entrada cuando detectan irregularidades documentales durante el control de ingreso . Esto aplica en los aeropuertos de todo el país, y puede generar demoras, rechazos o procedimientos adicionales.

Las autoridades migratorias pueden negar la entrada cuando detectan irregularidades documentales durante el control de ingreso. Esto aplica en los aeropuertos de todo el país, y puede generar demoras, rechazos o procedimientos adicionales. Cronista

Atención viajeros | En qué aeropuertos de México podrían impedirte el ingreso por problemas con el pasaporte

La revisión documental aplica en todos los aeropuertos internacionales del país habilitados para recibir pasajeros del extranjero, y no se limita a una terminal específica.

Esto significa que controles como los realizados en Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Los Cabos o Puerto Vallarta pueden derivar en observaciones adicionales si el pasaporte presenta irregularidades.

Las autoridades migratorias evalúan la documentación durante el ingreso y confirma que el viajero cumpla con los requisitos establecidos para entrar al país. Por ese motivo, el problema no está asociado al aeropuerto en sí, sino al cumplimiento de las condiciones migratorias exigidas al momento del arribo.

Por qué motivos pueden rechazar tu pasaporte en migración

Uno de los escenarios más comunes ocurre cuando el pasaporte está vencido o no cuenta con la vigencia mínima requerida según el destino o condición migratoria del visitante.

También pueden existir observaciones cuando el documento presenta daños físicos importantes, hojas faltantes, alteraciones visibles o información ilegible. En algunos casos, incluso con un pasaporte todavía vigente, las autoridades pueden considerar insuficiente el tiempo restante de validez para autorizar el ingreso. Además del pasaporte, migración puede solicitar documentación complementaria que respalde el motivo del viaje y el tiempo previsto de permanencia.

Qué revisar antes de viajar para evitar problemas en el aeropuerto

Antes de salir, especialistas recomiendan verificar que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía y revisar si el país exige meses mínimos adicionales de validez. También conviene confirmar que el documento se encuentre en buen estado físico y que los datos personales sean completamente legibles.

Para viajes hacia México, las autoridades aconsejan revisar previamente los requisitos migratorios y completar la documentación correspondiente cuando aplique. Una revisión rápida antes del vuelo puede evitar gastos inesperados, cambios de itinerario o la imposibilidad de ingresar al país una vez aterrizado.