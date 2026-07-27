Un documento migratorio poco conocido puede convertirse en una alternativa clave para miles de extranjeros que buscan mantener sus posibilidades de ingresar nuevamente a Estados Unidos.

La autorización no funciona como una visa americana tradicional, pero permite solicitar el regreso legal al país a quienes completen el Formulario I-512, cumplan determinadas condiciones y tengan un proceso migratorio en curso.

Qué es el Formulario I-512 y por qué permite ingresar a Estados Unidos sin visa

El Formulario I-512, conocido como autorización de Advance Parole , es un documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que permite a determinados extranjeros solicitar permiso para viajar fuera del país y volver mientras mantienen un trámite migratorio abierto.

A diferencia de una visa americana, este documento no funciona como una autorización general de ingreso para cualquier persona. Su objetivo principal es evitar que ciertos inmigrantes pierdan la posibilidad de continuar sus procesos al salir temporalmente del territorio estadounidense.

Por ejemplo, puede beneficiar a personas que tienen solicitudes pendientes relacionadas con:

Ajuste de estatus para obtener la residencia permanente (Green Card) .

Determinadas solicitudes humanitarias.

Algunos procesos migratorios especiales autorizados por USCIS.

Quiénes pueden solicitar el permiso para regresar a Estados Unidos sin visa

Ya no más visa americana | El único requisito para ingresar legal a USA sin documentos (foto: archivo).

El beneficio está dirigido principalmente a extranjeros que cumplen con determinadas condiciones migratorias y necesitan viajar fuera del país sin abandonar sus trámites.

Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Tener un proceso migratorio vigente ante USCIS.

Presentar correctamente la solicitud correspondiente para obtener el permiso de viaje.

Contar con una razón válida para solicitar la autorización.

No encontrarse dentro de categorías que puedan impedir la aprobación del beneficio.

USCIS evalúa cada caso de manera individual y puede rechazar solicitudes si considera que existen antecedentes migratorios, problemas legales u otros factores que afecten la elegibilidad.

El documento no garantiza la entrada automática a Estados Unidos

Aunque el Formulario I-512 permite solicitar el regreso al país sin una visa convencional, los viajeros deben tener presente que no garantiza automáticamente la admisión en la frontera .

Cuando una persona llega a Estados Unidos con un Advance Parole aprobado, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizan una revisión y determinan si corresponde permitir el ingreso.

Por este motivo, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente las condiciones del permiso antes de viajar y evitar salir del país sin contar con la autorización aprobada.

Cómo solicitar el Formulario I-512 y qué debe tener en cuenta cada inmigrante

Para solicitar este beneficio, los interesados deben presentar el formulario correspondiente ante USCIS y cumplir con los requisitos establecidos por la agencia migratoria.

Durante el proceso, es importante incluir información correcta, documentación de respaldo y explicar la necesidad del viaje. Un error en la solicitud puede provocar demoras o incluso una negativa.

Para muchos inmigrantes, esta autorización representa una oportunidad importante porque permite mantener activo un proceso migratorio mientras se realiza un viaje internacional sin tener que iniciar nuevamente una solicitud de visa.