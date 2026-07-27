Confirmado | Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio.

Las autoridades alemanas confirmaron que los viajeros deberán cumplir con una condición indispensable para poder ingresar y salir del país, incluso si cuentan con el pasaporte vigente. La medida alcanza también a turistas y pasajeros que viajen dentro del espacio europeo y será controlada de manera estricta, especialmente por las aerolíneas.

Según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Alemania exige que toda la documentación presentada esté en vigor tanto al entrar como al abandonar el territorio. Además, en los próximos meses entrará en funcionamiento el nuevo sistema ETIAS, una autorización digital obligatoria para ciudadanos de países exentos de visado.

Trabajadores con planes de viaje que podrían experimentar retrasos en su regreso a EE.UU. (Fuente: Freepik)

Alemania avisa a europeos: no dejarán entrar con documentos inválidos

El Gobierno alemán ha recuerdado que, para los ciudadanos europeos, tanto el DNI físico como el pasaporteson válidos para ingresar al país, siempre y cuando ambos se encuentren vigentes durante toda la estancia, incluida la salida del territorio alemán. Las autoridades han enfatizado que las compañías aéreas, especialmente las de bajo coste, tienen la potestad de rechazar el embarque de pasajeros que presenten documentación caducada. Esta normativa se aplica, también, a los menores de edad.

Adicionalmente, se ha especificado que el DNI digital, el Libro de Familia, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o certificados de nacimiento no serán aceptados como documentos de viaje bajo ninguna circunstancia. Considerando el elevado número de robos de documentación a turistas, se aconseja viajar con pasaporte además del DNI físico.

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ETIAS: autorización obligatoria para ingresar a Alemania y otros países europeos

La Unión Europea implementará el ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ingresar a Alemania y otros 29 países europeos. El sistema estará dirigido a ciudadanos de más de 60 países que actualmente están exentos de visado, incluyendo todos los países de América Latina.

La autorización deberá ser tramitada de forma online a través del sitio oficial de la Unión Europea y tendrá un costo de 7 euros, aunque estarán exentos los menores de 18 años y los mayores de 70.

El permiso permitirá múltiples entradas de corta duración, por un periodo de hasta 90 días y tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud.

Aunque en un principio se esperaba su implementación antes, las autoridades europeas han indicado que el sistema entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2026 y se aplicará de forma progresiva en etapas transicionales hasta convertirse en obligatorio.

Consejos y requisitos de entrada para viajar a Alemania

Las autoridades europeas indicaron que actualmente no existen restricciones específicas para viajar a Alemania y que todo el país es considerado una zona segura, aunque recomiendan extremar las precauciones en grandes ciudades y zonas turísticas.

Asimismo, sugieren contar con la Tarjeta Sanitaria Europea para acceder a la cobertura médica dentro de la Unión Europea y contratar seguros de viaje que cubran hospitalización o repatriación.

Adicionalmente, las autoridades recordaron que pueden existir controles en fronteras terrestres, por lo que todos los viajeros deberán portar documentación válida durante todo el desplazamiento.