Mantener el pasaporte mexicano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país.

Mantener el pasaporte mexicano vigente y en buen estado es un requisito fundamental para viajar al extranjero y, en muchos casos, también resulta indispensable al momento de solicitar una visa americana, ya sea para realizar un viaje de turismo, negocios o con planes de residencia.

Sin embargo, puede ocurrir que un viajero tenga una visa válida pero no pueda utilizarla si su pasaporte presenta algún inconveniente.

Estos son los requisitos para ingresar a Estados Unidos

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte mexicano vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda .

Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. ChatGPT

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento suele ser:

Agendar una cita. Completar la solicitud correspondiente. Presentar el pasaporte anterior. Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana. Presentar el comprobante de pago. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Recibir el nuevo pasaporte conforme a los tiempos de entrega.

¿Cómo tramitar la visa americana desde México?

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es: