El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encendieron las alarmas entre miles de familias beneficiarias: quienes no completen un trámite presencial obligatorio perderán de forma automática el depósito mensual de hasta 1,032 pesos que otorga la Tarjeta Leona Vicario.

La renovación de la Tarjeta Leona Vicario solo puede hacerse de manera presencial en la sede ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Fuente: Shutterstock

¿Por qué suspenden el apoyo económico y quiénes están en riesgo de perderlo?

Las autoridades determinaron que la renovación presencial de la tarjeta electrónica es el único mecanismo válido para mantener activas las transferencias.

El programa entrega montos que van desde los 382 hasta los 1,032 pesos mensuales a niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, residentes de la CDMX e inscritos en escuelas públicas .

Se priorizan casos donde los padres o tutores tengan una discapacidad permanente, hayan fallecido o se encuentren privados de su libertad.

Este es el único lugar y horario donde puedes hacer el canje de tu tarjeta

El trámite debe realizarse de manera personal en la sede oficial ubicada en Prolongación Tajín 965, casi esquina con Prolongación Repúblicas, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

La atención se brinda de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Es indispensable llevar la documentación completa del menor y una identificación oficial vigente del adulto responsable, tanto en original como en copia.

Qué pasa si no vas: el sistema cortará los pagos sin previo aviso

Si los tutores no acuden a renovar el plástico bancario dentro del plazo establecido, el sistema desactivará de manera automática las transferencias del ciclo en curso. El FIBIEN y el DIF llevan a cabo una verificación documental mediante citas programadas para evitar aglomeraciones. Completar el proceso garantiza no solo la continuidad del apoyo económico, sino también el acceso a servicios gratuitos de alimentación y desarrollo que complementan la beca.