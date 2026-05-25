Tener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México no garantiza conservarla para siempre. Aunque este documento fue reactivado en noviembre de 2024 con la promesa de eliminar las renovaciones periódicas, las autoridades dejaron en claro que “permanente” no significa “intocable”.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tiene facultades para cancelarla de forma definitiva cuando un conductor incurra en alguna de las faltas consideradas graves, sin posibilidad de recuperarla en la mayoría de los casos.

Estas son las 7 causas por las que la SEMOVI puede quitarte la licencia de conducir para siempre

La autoridad capitalina contempla un listado concreto de infracciones que justifican la cancelación permanente de la licencia de conducir. No se trata de multas menores ni de descuidos sin consecuencias: cada una de estas faltas representa un riesgo directo para la seguridad vial y la integridad de otras personas en la vía pública.

Accidentes de tránsito que provoquen lesiones graves o la muerte de una persona. Conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente. Acumulación de sanciones dentro del programa “Conduce sin Alcohol”. Daños al mobiliario urbano, como semáforos, señales de tránsito o postes del alumbrado. Uso indebido de los carriles exclusivos del Metrobús o trolebús. Acumulación de multas sin pagar, lo que refleja un patrón reiterado de incumplimiento. Presentar documentación falsa o información incorrecta al momento de realizar el trámite.

Esta última causa implica la cancelación inmediata e irreversible del permiso, sin posibilidad de volver a solicitarlo.

La SEMOVI puede retirar de forma permanente la licencia de conducir a quienes acumulen faltas graves o reincidan en conductas de riesgo vial. Fuente: Shutterstock

¿Hay vuelta atrás? Lo que muy pocos saben sobre la cancelación definitiva de la licencia de conducir

Una de las consecuencias más severas de este sistema es que, en la gran mayoría de los casos vinculados a estas infracciones graves, la cancelación no tiene retorno. La SEMOVI no solo retira el documento: deja al conductor fuera del registro de habilitados de forma permanente.

Cómo obtener la licencia de conducir permanente en 2026 y qué condiciones debes cumplir para solicitarla

El programa continúa vigente durante todo 2026, pero no cualquier persona puede acceder a él. Antes de iniciar el trámite, el solicitante debe cumplir con requisitos administrativos y penales:

No haber sido sancionado más de una vez por el programa “Conduce sin Alcohol”.

No registrar sentencias por delitos viales.