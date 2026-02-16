La Ciudad de México avanza en la modernización de sus trámites vehiculares con la implementación de la Licencia de Conducir Permanente (LCP). Todos los conductores de automóviles con domicilio en la capital mexicana tienen hasta 2026 para gestionar este documento que sustituirá las licencias temporales. La medida busca facilitar la vida de los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Tras el anuncio oficial de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) amplió su sistema de citas para atender la alta demanda. Actualmente, la CDMX ofrece dos modalidades de Licencias Permanentes: Los aspirantes a la LCP deben cumplir con diversos requisitos documentales y legales establecidos por SEMOVI. Entre los documentos indispensables se encuentran: Además, es obligatorio realizar el pago de derechos correspondiente. Existen condiciones adicionales de carácter legal que los solicitantes deben satisfacer. No pueden tener adeudos por infracciones graves, sentencias por delitos viales, ni haber sido sancionados en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol”. Para quienes tramiten su licencia por primera vez, será necesario aprobar un examen teórico y, cuando aplique, un examen práctico de manejo. Un aspecto destacado es que quienes ya cuenten con biométricos podrán realizar el trámite desde la App CDMX, agilizando el proceso. Para solicitar la cita, los interesados cuentan con múltiples canales de atención. Pueden agendar a través del Chatbot CDMX llamando al 55 5658 1111, mediante el Sistema de Citas de SEMOVI en su plataforma web, utilizando la aplicación Llave CDMX, o contactando al 0311 de Locatel. Es importante contar con la línea de captura previamente para completar el proceso. En cuanto a los costos, la Licencia de Conducir Permanente tipo A para automóviles tiene un valor de 1,500 pesos. Este monto representa una inversión única que eliminará la necesidad de renovaciones futuras, ofreciendo certeza y ahorro a largo plazo para los conductores de la capital mexicana.