Los habitantes de la Ciudad de México que perdieron recientemente su trabajo podrán recibir un apoyo económico mensual sin necesidad de realizar trámites complejos. El beneficio fue habilitado para quienes completaron su registro antes del 10 de noviembre de 2025. El apoyo económico garantiza hasta 11,500 pesos en total, dividido mes a mes por tres meses. El objetivo de este beneficios o seguro de desempleo es ofrecer un respaldo inmediato mientras las personas afectadas buscan reincorporarse al mercado laboral o enfrentan situaciones imprevistas que redujeron sus ingresos. El beneficio está dirigido a personas adultas de entre 18 y 64 años con 9 meses, residentes de la Ciudad de México, que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Se contempla únicamente a quienes realizaron su inscripción antes del 10 de noviembre de 2025. Además de los trabajadores en general, también se incluyen grupos en circunstancias vulnerables, como personas migrantes repatriadas, huéspedes de otras nacionalidades, víctimas de violencia, población afrodescendiente y quienes enfrentan discriminación laboral. Las personas beneficiadas pueden obtener 3,439.46 pesos mensuales por un periodo máximo de tres meses, sumando aproximadamente 11,500 pesos. El depósito está destinado a cubrir gastos básicos mientras se estabiliza su situación económica. El apoyo también incluye acceso a cursos de capacitación y esquemas de vinculación laboral, por lo que se busca facilitar el regreso a un empleo formal. Las entregas son consecutivas y no requieren actividades adicionales obligatorias para conservar el monto. La entrega del apoyo responde a lineamientos establecidos para garantizar acompañamiento inmediato a quienes demostraron haber perdido su fuente de ingresos. Estas disposiciones del Gobierno permiten agilizar el acceso y priorizar a personas con dificultades para acreditar su situación laboral, siempre que el registro se haya completado dentro del periodo indicado. Con ello se asegura que más habitantes puedan recibir respaldo económico sin retrasos.