Mudarse al extranjero después del retiro es una decisión que en el último tiempo ha comenzado a vislumbrarse con mayor frecuencia. Cada vez más adultos mayores que reciben algún tipo de pensión, como la que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), optan por vivir o pasar largas temporadas fuera de México. Sin embargo, la duda persiste: ¿se puede seguir recibiendo el depósito sin estar en el país? La respuesta es afirmativa, pero no automática. Para cobrar la Pensión IMSS fuera del país en 2026, es indispensable cumplir con ciertos requisitos administrativos. De lo contrario, el pago puede suspenderse de forma temporal hasta aclarar la situación. El punto central no está en el lugar de residencia, sino en mantener en orden los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las reglas aplican tanto para quienes se jubilaron bajo la Ley 73 como bajo la Ley 97. Cabe destacar que el depósito mensual no se cancela por vivir en el extranjero. El IMSS continúa transfiriendo el pago a la cuenta bancaria registrada al momento de la jubilación. La clave es que esa cuenta permanezca activa y sin bloqueos. El requisito más sensible es la comprobación de supervivencia. Este procedimiento confirma que el beneficiario mantiene su derecho a la prestación. Si resides fuera de México, el trámite suele realizarse ante autoridades consulares. Cuando la comprobación no se presenta en tiempo, el sistema puede pausar el depósito hasta aclarar la situación. No es una cancelación definitiva, pero sí genera retrasos que pueden afectar la estabilidad financiera. También es importante notificar cambios de residencia permanente. Mantener datos actualizados permite evitar observaciones administrativas que impacten la Pensión IMSS 2026. Uno de los puntos prácticos es conservar una cuenta bancaria en México. Esto facilita la recepción del depósito actualizado en 2026 y permite disponer del dinero mediante transferencias, tarjetas o servicios digitales. Otro aspecto que suele generar confusión es la cobertura médica. La pensión económica puede recibirse en el extranjero, pero los servicios médicos del IMSS no operan fuera del territorio nacional. Para quienes planean residir fuera de México por periodos prolongados, se recomienda contratar un seguro médico local que complemente la protección financiera que brinda la pensión. En conclusión, cobrar la Pensión IMSS fuera del país es viable en 2026, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. La diferencia entre recibir el depósito sin problemas o enfrentar una suspensión está en atender a tiempo los trámites administrativos.