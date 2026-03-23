Noruega, país pionero en ingeniería de túneles submarinos, se embarca en un proyecto sin precedentes que promete cambiar la forma de moverse por su accidentada costa oeste. El Rogfast, un megatúnel de carretera, conectará municipios estratégicos atravesando dos imponentes fiordos y reducirá de manera drástica los tiempos de viaje que hoy pueden superar las 10 horas. El Rogfast se proyecta como el túnel submarino de carretera más largo y profundo del mundo, con 26,7 kilómetros de longitud y alcanzando los 392 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo. Diseñado con doble tubo y dos carriles por sentido, soportará un tráfico estimado de hasta 10.000 vehículos diarios. Su trazado unirá los municipios de Randaber y Bokn, atravesando los fiordos Boknafjord y Kvitsøfjord, áreas que hasta ahora exigían largos desvíos y el uso de ferries sujetos a cambios climáticos. Con estas dimensiones, superará incluso a túneles icónicos como el Ryfylketunnelen, actualmente el túnel de carretera más largo y profundo en Noruega con 14,4 km y 292 m de profundidad. El proyecto Rogfast transformará completamente la experiencia de viajar por la costa oeste de Noruega. Hoy, la autopista E39 está interrumpida por numerosos fiordos, lo que obliga a trayectos lentos por carreteras sinuosas y travesías en ferry, afectadas por la meteorología. Con la entrada en funcionamiento del túnel, prevista para 2033, un trayecto que antes demandaba casi 11 horas podrá realizarse en apenas 35 minutos, aumentando la eficiencia logística, reduciendo los costos de transporte y facilitando el acceso rápido a servicios, comercio y turismo para miles de personas. Construir un túnel a casi 400 metros de profundidad bajo el mar en roca escandinava representa un reto técnico extraordinario. La geología de los fiordos noruegos es compleja, con capas de roca variable y presión hidroestática extrema. Para abordar este desafío, se emplearán tecnologías avanzadas de perforación de precisión y diseño estructural de alta resistencia. Noruega ya cuenta con experiencia gracias a proyectos como el Ryfylketunnelen, pero el Rogfast llevará la ingeniería de túneles submarinos a un nuevo nivel, estableciendo estándares de seguridad y eficiencia que podrían servir como referencia mundial en megaconstrucciones. El costo total del Rogfast se estima en 1.900 millones de euros, de los cuales el 40 % será asumido por el Estado, y el resto se financiará mediante peajes que cubrirán tanto la inversión inicial como el mantenimiento. Además de reducir tiempos de viaje, el proyecto generará impacto económico significativo, potenciando el comercio regional, facilitando el transporte de mercancías y fomentando el turismo en los fiordos. Su diseño también contempla criterios de sostenibilidad ambiental, minimizando el impacto sobre los ecosistemas marinos y reduciendo las emisiones de gases al sustituir travesías en ferries por tránsito vehicular eficiente.