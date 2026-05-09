La Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó un duro mensaje a universidades y gobiernos estatales al reforzar el derecho a la educación superior gratuita y evitar que un estudiante fuera excluido de su maestría por no pagar a tiempo su reinscripción. La Suprema Corte resolvió que un alumno de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Guanajuato deberá ser reincorporado sin pagar reinscripción, recuperar todos sus derechos académicos y regularizar su beca de posgrado otorgada por el entonces Conahcyt. El caso surgió luego de que la Universidad de Guanajuato cancelara la reinscripción de un estudiante por realizar un pago extemporáneo, situación que le impidió continuar sus estudios y mantener activa su beca nacional para estudios de posgrado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la gratuidad educativa significa que “el acceso y permanencia no estén condicionados al pago por el servicio educativo”, aunque aclaró que las universidades autónomas sí pueden establecer reglas administrativas razonables siempre que no se conviertan en barreras injustificadas para estudiar. Durante el análisis del caso, la Suprema Corte determinó que el Congreso de la Unión ya cumplió con la obligación de expedir la Ley General de Educación Superior y que los presupuestos federales de 2023 y 2024 sí contemplaron recursos para garantizar la gratuidad educativa. Sin embargo, el Pleno encontró que el Congreso del Estado de Guanajuato incurrió en una omisión al no destinar suficientes recursos para cumplir con la reforma educativa de 2019. Por ello, ordenó iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo necesario para corregir esa falta presupuestal. La resolución también dejó claro que los reglamentos universitarios no pueden utilizarse para excluir estudiantes cuando ello afecte el acceso efectivo a la educación. En consecuencia, el estudiante deberá ser reincorporado a la maestría sin pago de reinscripción, recibir la devolución de cualquier cantidad cubierta y recuperar plenamente los beneficios relacionados con su beca académica.