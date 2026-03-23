El gobierno de Claudia Sheinbaum avanza con una transformación profunda del sistema financiero público en México. El tradicional modelo del Banco del Bienestar está en proceso de modernización para adaptarse a la era digital, con el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá a millones de beneficiarios gestionar su dinero sin necesidad de acudir a sucursales. La iniciativa busca facilitar el acceso a programas sociales, reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión financiera, especialmente en comunidades donde la banca tradicional tiene poca presencia. Según lo previsto, estará completamente operativa hacia finales de 2026. El eje central del proyecto es la creación de una aplicación oficial que permitirá a los usuarios realizar operaciones financieras desde su celular. Entre las funciones previstas se incluyen transferencias, pagos y consulta de saldo en tiempo real. Actualmente ya existe una versión básica de servicios digitales del banco, pero esta nueva aplicación busca integrar más funciones y mejorar la experiencia de los usuarios. Con esta herramienta, los beneficiarios de programas sociales podrán recibir y administrar su dinero de forma más ágil, sin depender de largas filas o traslados. La apuesta del gobierno es clara: digitalizar los servicios para hacerlos más accesibles, seguros y eficientes. Para que esta transformación sea viable, el gobierno trabaja en paralelo en una estrategia nacional de conectividad. En colaboración con empresas como Altán Redes y la Comisión Federal de Electricidad, se busca llevar internet a todo el territorio, incluyendo zonas rurales y carreteras. El objetivo es ambicioso: garantizar que hospitales, escuelas y centros de salud cuenten con acceso a internet, sentando las bases para una economía más digital e interconectada. La digitalización del Banco del Bienestar forma parte de una estrategia más amplia para reducir el uso de efectivo en el país. El gobierno también impulsa que comercios, como las gasolineras, adopten pagos digitales de forma generalizada. Este cambio no solo busca modernizar el sistema, sino también fomentar la transparencia y ampliar el acceso a servicios financieros para sectores históricamente excluidos. Con una red que llega a miles de comunidades, el Banco del Bienestar se perfila como una pieza clave en esta nueva etapa digital.