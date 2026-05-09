Se realizó un increíble descubrimiento arqueológico, casi de casualidad. Durante la instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo se vio interrumpido por el hallazgo de restos arqueológicos coloniales que ayudan a “reconstruir” la historiade los pobladores de Uruguay. Así lo aseguraron los expertos que trabajaron en el área, tales como la arqueóloga Nicol de León, quien dijo que las estructuras descubiertas y los objetos -como botellas, balas o pipas- y huesos hallados en la tierra arrojan luz sobre el devenir histórico del lugar. “Nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto. Brindan información sobre la higiene, la salubridad y los sistemas de abastecimiento de agua, además de qué se comía y quiénes comían qué cosas", detalló. De León explicó que durante las obras para la instalación de un ascensor en el museo emplazado en el antiguo Cabildo -ayuntamiento colonial- de Montevideo se encontraron “un montón de estructuras de distintas épocas y también objetos de época colonial y de la primera etapa de la independencia" del país suramericano. Si bien, aclaró, que los trabajos de excavación continúan y aún no se terminó de vaciar y analizar las estructuras, indicó que la hipótesis sobre una de las construcciones encontradas es que se trate de una fuente de agua de la época colonial. “Recordemos que la ciudad se abasteció de (reservorios de) aguas por 150 años y que entre ellos estaban las fuentes, además de las cisternas o los aljibes, que son sistemas de captación de agua pluvial mientras las fuentes son manantiales“, puntualizó. Sobre el contexto histórico, la viceministra de Educación y Cultura, la historiadora Ana Ribeiro, detalló que “el agua fue siempre un problema para Montevideo” porque era una ciudad amurallada y “en cualquier situación bélica de sitio quedaba encerrada en sí misma y el agua tenía que ser abundante y no lo era”. Según Ribeiro, había además diversas calidades, pues "las aguas del oeste tenían prestigio de ser las mejores" y una “leyenda urbana” de que fuentes como la abierta por Luis Mascareñas -uno de los primeros pobladores- tenían propiedades especiales para la salud. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, agregó que el proyecto del ascensor busca garantizar la accesibilidad al segundo piso del museo. De León explicó que se elaborará un informe para que la Comisión Nacional de Patrimonio decida si este se podrá instalar o no en el patio del lugar del hallazgo. El proceso de instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo se vio interrumpido por el hallazgo de restos arqueológicos coloniales que ayudan a “reconstruir” la historia de los pobladores de Uruguay. Tras este importante hallazgo arqueológico, Uruguay es el centro y foco de las noticas a nivel mundial en materia de descubrimientos, arqueología e historia colonial. Fuente: EFE.