Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santo Job patriarca que se recuerda cada 10 de mayo. Santo Job, patriarca recordado por su admirable paciencia en el país de Hus, es conmemorado como ejemplo de fidelidad inquebrantable. El Diablo lo puso a prueba con permiso de Yavhé, enviándole desgracias como enfermedades, la muerte de su ganado, pobreza e incluso la pérdida de sus hijos. Ante todas estas pruebas, Job lo soportó todo sin perder la fe, convirtiéndose en modelo de paciencia para los creyentes. Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 10 de mayo de 2026 se conmemora la festividad de varios santos reconocidos por la Iglesia Católica. Entre ellos se encuentra San Guillermo de Pontoise, que vivió en el siglo XII, un destacado religioso conocido por su vida de oración y servicio a los más necesitados. Su legado de caridad y humildad sigue inspirando a muchos fieles en la actualidad. También se celebran los beatos Iván Merz y Enrique Rebuschini, ambos del siglo XX, quienes dedicaron sus vidas a la educación religiosa y a la promoción de la fe en un contexto contemporáneo. Su ejemplo de devoción y compromiso ha dejado una huella importante en los movimientos católicos de su tiempo. La fecha es propicia para recordar la memoria de otros santos como San Gordiano de Roma, San Comgall de Irlanda y San Juan de Ávila, figuras significativas del cristianismo a lo largo de los siglos. Juntos, estos santos representan una rica tradición de fe que se sigue celebrando cada año en el calendario litúrgico.