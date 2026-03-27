El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece sanciones severas para quienes usen el teléfono celular mientras conducen. La infracción puede alcanzar los 4,105.85 pesos, equivalentes a 35 UMAs, una de las más altas del reglamento vigente en 2026. La prohibición aplica tanto para conductores de autos como de motos, según lo estipulado en el Artículo 38, fracción II, inciso e. El uso de manos libres está permitido solo bajo condiciones muy estrictas. Solo se pueden realizar o recibir llamadas a través de sistemas integrados al vehículo o dispositivos externos que no requieran que el conductor sujete o manipule el teléfono con las manos mientras el auto está en movimiento. El reglamento también prohíbe de forma absoluta sujetar o manipular dispositivos electrónicos —celulares o tabletas— mientras se conduce, incluso durante la espera en semáforos o en tráfico intenso. Respecto al audio, el uso de audífonos que cubran ambos oídos está restringido para no aislar al conductor de sonidos del entorno como sirenas o claxon; se recomienda el uso de sistemas Bluetooth de un solo oído o el altavoz integrado del auto. Incluso con un sistema inalámbrico, un agente de tránsito puede sancionar al conductor si: Para el uso de aplicaciones de navegación como Waze o Google Maps, el reglamento es igualmente claro: cualquier manipulación de la ruta —escribir una dirección o cambiar el destino— debe realizarse con el vehículo totalmente detenido. La multa por manipular el celular al volante, de hasta 4,105.85 pesos, viene acompañada de una penalización de puntos en la licencia de conducir, lo que puede agravar las consecuencias para el infractor. Se trata de una de las sanciones económicas más elevadas contempladas en el reglamento vigente para este año. Más allá de la sanción económica, manejar mirando el celular representa un riesgo real: los segundos que el conductor aparta la vista del camino pueden ser suficientes para provocar un accidente grave. Respetar las normas sobre el uso del teléfono al volante no solo evita una multa onerosa, sino que protege la vida del conductor y de quienes comparten la vía.